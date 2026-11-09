Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Nhiệm vụ Iran vẫn chưa hoàn tất

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz (trái) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội Israel tại khu vực chiếm đóng ở miền Nam Liban, ngày 12/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ông đồng thời cảnh báo lực lượng Hezbollah tại Liban sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh nếu tiếp tục tham gia xung đột trong trường hợp chiến sự tái diễn.

Theo hãng tin AFP, ông Katz nhắc lại cáo buộc Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran đã hai lần trở thành mục tiêu của các chiến dịch không kích quy mô lớn do Israel và Mỹ tiến hành kể từ năm 2025. Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

“Đối với Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất. Iran đang tìm cách nối lại các nỗ lực nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân, bên cạnh những hoạt động nguy hiểm khác khiến Nhà nước Israel thực sự đối mặt với các mối đe dọa”, ông Katz phát biểu.

Trong những tuần gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần đề cập khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ông Netanyahu có nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng minh thân cận của Israel, đối với khả năng này hay không. Động thái trên được đề cập trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông Trump vừa chịu tổn thất trong cuộc bầu cử ngày 3/11, trong đó sự phản đối của một bộ phận cử tri đối với cuộc chiến là một trong những yếu tố được đề cập.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel ngày 6/11 đưa tin Thủ tướng Netanyahu và cơ quan tình báo Mossad đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch nhằm vào Iran ngay trước thềm cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, song phía Mỹ đã phát hiện và ngăn chặn kế hoạch này.

Kể từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel do lực lượng Hamas tại Dải Gaza thực hiện, xung đột trong khu vực đã lan rộng. Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và mở rộng hoạt động quân sự sang Liban sau khi Hezbollah nổ súng vào Israel, động thái mà lực lượng này cho biết nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran. Israel cũng mở rộng quyền kiểm soát tại một số khu vực thuộc Syria, vượt qua giới tuyến ngừng bắn trước đây, sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chấm dứt vào năm 2024.

Ông Katz tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không rút khỏi các vùng an ninh tại Gaza, Liban và Syria. Nếu tổ chức Hezbollah quyết định tham gia cùng Iran trong một cuộc tấn công nhằm vào Israel, lực lượng này sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công rất mạnh”.

Trong cuộc bầu cử ngày 27/10, ông Netanyahu không giành được kết quả như mong đợi, trong khi đối thủ chính trị Gadi Eisenkot được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Ông Eisenkot cảnh báo quân đội Israel không nên tham gia các hoạt động quân sự khi chưa có sự ủy quyền cần thiết, đồng thời nhấn mạnh lực lượng này không thể bị cuốn vào một cuộc chiến chỉ nhằm đáp ứng “những nhu cầu chính trị” của ông Netanyahu. Trước đó, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel này phần lớn vẫn ủng hộ các quyết định liên quan đến chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu.

“Chúng ta có thể tranh luận và bất đồng, nhưng khi an ninh quốc gia bị đe dọa, chúng ta phải biết cách vượt lên trên những bất đồng đó”, ông Katz phát biểu tại lễ tưởng niệm các binh sĩ Israel thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ai Cập năm 1956.