Đài RT ngày 21/11 đưa tin ông Pistorius mới đây đã xin lỗi vì mô tả quan điểm của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby về các đợt tấn công của Ukraine nhắm vào hạ tầng dân sự của Nga là "ngớ ngẩn". Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Đức chỉ bày tỏ sự hối tiếc về cách lựa chọn từ ngữ, trong khi vẫn giữ nguyên lập trường ủng hộ Kiev.

"Tôi thực sự cho rằng cách dùng từ như vậy là không phù hợp. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Tôi đã gọi điện cho ông Colby để thảo luận về sự việc. Tôi xin lỗi vì ngôn ngữ của mình, nhưng chúng tôi có quan điểm khác nhau về chiến thuật của Ukraine", ông Pistorius cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau đó giải thích thêm rằng sự cố xảy ra vì ông không phải là người sử dụng tiếng Anh "như ngôn ngữ thứ nhất".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: BMVG

Trước đó, Thứ trưởng Mỹ Colby đã chỉ trích Kiev vì tấn công hạ tầng dân sự của Nga tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels hồi đầu tuần này.

"Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các địa điểm kinh doanh dân sự của Nga không mang lại hiệu quả trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột cũng như không góp phần làm chậm bước tiến của Moscow trên tiền tuyến. Ngược lại, những cuộc tấn công như thế này, đặc biệt là các đòn đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự như hệ thống bán lẻ Wildberries, trên thực tế có thể đã khiến công chúng Nga càng thêm quyết tâm và làm gia tăng ý chí leo thang xung đột của Điện Kremlin", ông Colby lập luận.

Tại buổi họp báo sau hội nghị, khi được hỏi liệu có đồng tình với quan điểm của ông Colby hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đáp: "Việc chỉ trích những cuộc tấn công nhằm phá hủy mục tiêu quân sự chiến lược và được quân đội sử dụng là điều tương đối ngớ ngẩn".