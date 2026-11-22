Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lên tiếng xin lỗi vì sử dụng từ "ngu ngốc" để nhận xét quan điểm của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Pistorius khẳng định lời xin lỗi chỉ liên quan đến cách diễn đạt, không đồng nghĩa với việc thay đổi quan điểm.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lên tiếng xin lỗi vì sử dụng từ "ngu ngốc" để nhận xét quan điểm của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Pistorius khẳng định lời xin lỗi chỉ liên quan đến cách diễn đạt, không đồng nghĩa với việc thay đổi quan điểm.

Ông Pistorius thừa nhận cách sử dụng từ ngữ của mình không phù hợp. Bộ trưởng Đức giải thích tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ nên ông đã vô tình lựa chọn cách diễn đạt thiếu chuẩn mực trong cuộc họp báo.

"Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy", ông Pistorius nói. Ông cho biết đã trực tiếp gọi điện cho ông Colby để trao đổi về sự việc và gửi lời xin lỗi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh hai bên vẫn có những quan điểm khác nhau về vấn đề Ukraine. Theo ông, việc xin lỗi vì cách dùng từ không làm thay đổi những bất đồng trong đánh giá chính sách quân sự.

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc họp của các quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine diễn ra tại Brussels, Bỉ. Tại đây, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby chỉ trích các cuộc tấn công tầm xa của Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông Colby cho rằng, những hoạt động này không giúp chấm dứt xung đột, cũng không ngăn cản được đà tiến của quân đội Nga trên chiến trường.

Quan chức Mỹ đặc biệt đề cập các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, trong đó có kho hàng Wildberries.

Theo ông Colby, những cuộc tấn công như vậy có thể củng cố quyết tâm Nga và khiến Điện Kremlin sẵn sàng leo thang xung đột hơn.

Phát biểu sau hội nghị, khi được hỏi có đồng tình với nhận định của quan chức Mỹ hay không, ông Pistorius phản bác rằng việc chỉ trích các cuộc tấn công nhằm phá hủy mục tiêu quân sự chiến lược do quân đội sử dụng là điều "tương đối ngu ngốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting khi đó cũng bày tỏ quan điểm tương đồng với người đồng cấp Đức. Ông cho rằng các quốc gia hỗ trợ không có quyền áp đặt cách Ukraine phải tiến hành cuộc chiến.

Sự việc cho thấy những khác biệt trong cách nhìn nhận chiến lược hỗ trợ quân sự cho Kiev giữa các đồng minh phương Tây, đặc biệt liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.