Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đến dự hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Hai Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trước khi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN