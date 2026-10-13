Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Ngày 13-10, theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), sau 10 ngày đầu đưa vào khai thác toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đón gần 260 ngàn lượt phương tiện lưu thông. Đồng thời, trong cùng thời gian này, lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng có xu hướng giảm.