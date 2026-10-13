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Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đến dự hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đến dự hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Hai Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Hai Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trước khi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trước khi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trọng Đức/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bo-truong-quoc-phong-campuchia-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1393861.html