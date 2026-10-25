Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố London cần sẵn sàng cho khả năng xung đột, quân đội chỉ có 1.000 ngày chuẩn bị

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting. (Nguồn: The Guardian)

Trong bài viết đăng trên báo The Telegraph ngày 24/10, Bộ trưởng Streeting nêu rõ: “Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có hơn 1.000 ngày để hoàn thành nhiệm vụ: Sẵn sàng cùng các đồng minh chiến đấu và giành chiến thắng”.

Ông Streeting cho biết ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng vẫn là chuẩn bị cho đất nước trước nguy cơ xung đột.

Theo ông, muốn ngăn điều tồi tệ nhất thì phải chuẩn bị cho điều đó. Trước hết, Anh phải mở rộng năng lực để đối phương cân nhắc kỹ trước khi tấn công. Nếu răn đe thất bại, nước Anh phải sẵn sàng cho chiến tranh.

“Việc các thế lực thù địch sẵn sàng gây tổn hại cho chúng ta không phải điều mới. Điều đã thay đổi là năng lực của họ. Đến năm 2030, sức mạnh lực lượng và nền kinh tế thời chiến có thể giúp họ đủ khả năng tấn công. Điều đó cho chúng ta hơn 1.000 ngày một chút để hoàn thành sứ mệnh”, ông viết.

Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của ban lãnh đạo Anh hiện nay trong việc đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030.

Chỉ vài ngày trước khi ông Streeting đưa ra những cảnh báo trên, Chính phủ Anh đã phát động chiến dịch “Be Ready” (Hãy sẵn sàng). Chiến dịch khuyến cáo các hộ gia đình tích trữ đồ ăn khô, nước đóng chai, chăn và radio, đồng thời chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để sống ít nhất ba ngày khi không thể đi siêu thị hay dùng thanh toán điện tử.

Theo thông tin công khai, chiến dịch này nhằm phòng ngừa kịch bản một cuộc tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt làm tê liệt hạ tầng thiết yếu.

Hồi tháng 7/2025, cựu Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh Patrick Sanders từng cảnh báo nước này còn chưa đầy 5 năm để chuẩn bị cho cuộc xung đột với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi đó, ông kêu gọi xây hầm trú ẩn và đầu tư vào phòng không.

(theo RIA Novosti)