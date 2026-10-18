Bộ trưởng Pháp ngữ thăm và làm việc tại Phú Thọ về dự án đô thị thích ứng khí hậu

Cán bộ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng cùng Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều.

Tại các điểm đến, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã giới thiệu tổng quan về tình hình triển khai các dự án, những hạng mục đầu tư trọng tâm và định hướng phát triển trong thời gian tới. Đoàn công tác cũng trao đổi về tiến độ chuẩn bị đầu tư, các yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay tại Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 23/6/2026; UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 24/8/2026. Tổng vốn thực hiện dự kiến hơn 1.495 tỷ đồng gồm vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng. Trong đó, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ vốn vay, Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (WARM) tài trợ vốn viện trợ không hoàn lại.

Dự án gồm 3 hợp phần chính: Xây dựng, cải thiện hệ thống thoát nước chống ngập lụt và không gian công cộng đô thị; nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị thiết yếu thông qua thu gom, xử lý nước thải; hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý, thực hiện dự án và vận hành đô thị.

Các hạng mục đầu tư dự kiến tập trung cải thiện hệ thống thoát nước hai bờ sông Đà và khu vực Kỳ Sơn; nâng cao khả năng điều tiết nước tại các hồ Thịnh Lang, Rộc Khớp, Dè; xây dựng, nâng cấp các trạm bơm, mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải công suất khoảng 5.000 m3/ngày đêm.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng khả năng thích ứng của đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu.

Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng, ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều trao đổi về Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Đánh giá cao ý nghĩa của dự án, bà Éléonore Caroit cho rằng việc nâng cao năng lực chống chịu của đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và môi trường sống có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển đô thị bền vững. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác có thêm thông tin về tình hình triển khai, các hạng mục đầu tư trọng tâm và những yêu cầu trong quá trình thực hiện. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, phối hợp, thúc đẩy dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ bày tỏ mong muốn bà Éléonore Caroit tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy dự án. Tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các bên và nhà tài trợ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục cần thiết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo kế hoạch, công tác khảo sát, lập báo cáo dự kiến thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, phấn đấu phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 2/2027. Việc tăng cường phối hợp giữa địa phương, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ được xác định là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thiện thủ tục, sớm triển khai các hạng mục đầu tư.