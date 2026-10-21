Bộ trưởng Pháp Éléonore Caroit: Thúc đẩy hơn nữa làn sóng đầu tư từ Pháp vào Việt Nam

Bà Éléonore Caroit nhấn mạnh rằng lãnh đạo hai nước đã xác định nhiều lĩnh vực hợp tác ưu tiên, bao gồm đường sắt, y tế, khoáng sản chiến lược, năng lượng, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tiếp nối những kết quả đạt được từ các chuyến thăm cấp cao, đồng thời triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác đã được thống nhất.

Bà Éléonore Caroit tại buổi họp báo ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, ngày 19/10.

Đề cập đến những kết quả hợp tác cụ thể, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ đánh giá cao vai trò của các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng trong việc mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam. Bà dẫn chứng dự án thủy điện Hòa Bình, góp phần cung cấp điện cho đông đảo người dân; cùng dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội phục vụ khoảng 6,4 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ Éléonore Caroit cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khai trương lễ gắn biển kỷ niệm dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Ambassade de France au Vietnam

“Tất cả những dự án này đều mang lại tác động cụ thể đối với đời sống người dân”, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ nhấn mạnh và cho biết những công trình này không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn phù hợp với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hợp tác về giao thông bền vững, hạ tầng năng lượng và công nghệ thân thiện với môi trường được kỳ vọng tiếp tục trở thành những động lực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Song song với việc triển khai các dự án hợp tác, thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm. Sau các cuộc gặp gỡ với đại diện doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ ghi nhận sự am hiểu thị trường và những đóng góp của các doanh nghiệp này đối với các ưu tiên phát triển của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

“Tôi cho rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa”, bà Éléonore Caroit chia sẻ, nhấn mạnh mong muốn quảng bá tiềm năng của thị trường Việt Nam tại Pháp nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư. Theo Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, nhiều doanh nghiệp Pháp đang giữ vị thế hàng đầu trong những lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam ưu tiên phát triển, qua đó có thể đóng góp vào việc củng cố năng lực tự chủ về kinh tế, công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pháp ngữ đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ, dự kiến tổ chức tại Phnom Penh vào tháng 11/2026.

Việc hội nghị trở lại khu vực Đông Nam Á mang ý nghĩa đặc biệt, gần ba thập kỷ sau Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ được tổ chức tại Hà Nội năm 1997, là sự kiện quan trọng đối với cả Việt Nam và Pháp; đồng thời mở ra cơ hội khẳng định vai trò của cộng đồng Pháp ngữ trong đời sống chính trị và ngoại giao quốc tế.

Bà Éléonore Caroit cho hay, một trong những ưu tiên chính trị hàng đầu của hội nghị lần này là thúc đẩy hòa bình và đối thoại, trong bối cảnh tình hình thế giới đang chứng kiến nhiều biến động địa chính trị và những thách thức đối với chủ nghĩa đa phương.

Đặc biệt, bà Éléonore Caroit mong muốn tiếng Pháp được nhìn nhận như một công cụ hướng tới tương lai, giúp mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu, du học và tìm việc làm cho thế hệ trẻ.

Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ 2024, tại Villiers-Cottéret, Pháp. Ảnh: Organisation internationale de la Francophonie

Ngay sau buổi phỏng vấn, Bộ trưởng Éléonore Caroit đã tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn FPT của Việt Nam và Quandela, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ giữa hai bên, theo đó, Quandela trở thành đối tác công nghệ chủ chốt của FPT trong việc phát triển năng lực công nghệ lượng tử tại Việt Nam.