Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giải trình về phòng, chống thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ sinh học

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) về phát triển công nghệ sinh học tổng hợp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu ban hành nhiều văn bản, trong đó có các Quyết định số 1639/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2030 và Quyết định số 1466/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường. Đồng thời Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghệ sinh học.

Theo Bộ trưởng, các điều kiện về thể chế, cơ sở vật chất, đội ngũ và công nghệ cơ bản đã đủ, vấn đề hiện nay là tập trung tổ chức thực hiện.

Trong 6 tháng qua, Bộ trưởng đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ khoa học, công nghệ có nội hàm của công nghệ sinh học; đồng thời đặt hàng các nhà khoa học, viện, trường và trung tâm nghiên cứu trên cả nước nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, trong đó có nhiệm vụ về công nghệ sinh học. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, viện, trường để triển khai lĩnh vực này.

Nhu cầu vốn phòng, chống thiên tai còn rất lớn

Giải trình về phòng, chống thiên tai, sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư hạ tầng nông nghiệp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Bộ trưởng cho biết đã có 4 đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về vấn đề này, trong đó có các kiến nghị liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Bắc.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng thông tin, giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã bố trí khoảng 40.000 tỷ đồng cho khu vực. Trong giai đoạn 2026-2031, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ 15.000 tỷ đồng, cùng với 8.500 tỷ đồng vốn ODA, nâng tổng nguồn lực lên khoảng 23.500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn, bố trí để Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống sạt lở, sụt lún, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn giai đoạn 2026 – 2035 theo định hướng tại Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nhu cầu vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu. Tổng nhu cầu vốn cho lĩnh vực phòng, chống thiên tai, trong đó có sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lớn, lũ quét ở khu vực phía Bắc ước khoảng 210.000 tỷ đồng, trong khi khả năng cân đối của Trung ương mới đạt khoảng 105.000 tỷ đồng.

Đối với 8 dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ đang tích cực triển khai theo lộ trình, đến hôm nay (31/10) đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giải trình kiến nghị của đại biểu Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) về dự án phòng, chống lũ lụt sông Cầu, Bộ trưởng nhắc đến hai cơn bão Bualoi và Matmo năm 2025 đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên. Trong khi đó, dự án phòng, chống lũ lụt sông Cầu khi phê duyệt chia thành 3 dự án cấp bách, đến đầu năm 2026 tức là sau mấy tháng mới tổ chức khởi công. Do đó, giai đoạn 2026-2031 không thể tiếp tục sử dụng nguồn vốn dành cho các dự án cấp bách để bố trí cho những dự án này, mà phải thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn thông thường.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Đầu tư công, đối với dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn phải được bố trí theo thẩm quyền của Bộ Tài chính, không thuộc thẩm quyền bố trí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với các công trình khác như đê sông Cầu, đê Chã và đập Thác Huống, Bộ trưởng cho biết Bộ đã bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2026-2031 theo đúng quy định.

Về kiến nghị của đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Cần Thơ) liên quan đến sửa đổi Điều 218 Luật Đất đai và xây dựng cơ chế tài chính, ngân sách hỗ trợ các địa phương duy trì đất lúa, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai đang được triển khai tích cực. Đối với cơ chế tài chính hỗ trợ địa phương duy trì đất lúa, Bộ trưởng cho biết Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 112 đã có quy định cụ thể về nội dung này.