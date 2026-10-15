Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản từ chức vì bê bối ngân sách và bầu cử

Bộ trưởng Nông nghiệp Kazuo Yana (bên trái) và Thủ tướng Sanae Takaichi tại phiên họp Ủy ban Ngân sách Hạ viện ngày 14-10-2026

Ông Yana, được bổ nhiệm trong đợt cải tổ nội các hồi tháng 9 vừa qua, trở thành thành viên đầu tiên trong Nội các của bà Takaichi phải rời chức vụ vì bê bối.

Tranh cãi bùng lên sau thông tin ông Yana từng nói với những người ủng hộ rằng ngân sách đường bộ dành cho hai địa phương thuộc tỉnh Tochigi bị cắt giảm mạnh.

Thị trưởng của hai địa phương này trước đó ủng hộ đối thủ của ông Yana trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2-2026.

Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do hồi tháng 5-2026. Đến ngày 5-10, ông Yana thừa nhận đã đưa ra phát biểu này, đồng thời xin rút lại và xin lỗi.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản còn bị nghi vi phạm Luật Bầu cử công chức khi cung cấp miễn phí xe buýt đưa đón người ủng hộ tới địa điểm diễn thuyết tranh cử.

Trước đó, ông Yana từng bị đảng Dân chủ Tự do kỷ luật và đình chỉ giữ các chức vụ trong đảng vì không kê khai đầy đủ tiền thu được từ những sự kiện gây quỹ.

Ông Yana thất bại tại khu vực bầu cử số 3 tỉnh Tochigi trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2-2026, nhưng vẫn giành được ghế nghị sĩ thông qua danh sách đại diện tỷ lệ.

Ngày 8-10, bà Takaichi từng khẳng định muốn ông Yana tiếp tục giữ chức. Tuy nhiên, đến ngày 13-10, Thủ tướng Nhật Bản lần đầu để ngỏ khả năng thay thế ông giữa lúc sức ép chính trị gia tăng.

Theo The Asahi Shimbun