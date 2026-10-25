Bộ trưởng Nội vụ: Xác định nhân tài không chỉ dựa vào bằng cấp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai.

Dự thảo quy định phạm vi áp dụng với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

Trong đó, dự thảo xây dựng các chính sách mới về thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng, miễn thuế thu nhập cá nhân...

Đề xuất nhiều chính sách vượt trội thu hút nhân tài.

Với nhân tài là người nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thì được cấp thị thực nhân tài Việt Nam. Vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của nhân tài được cấp thị thực UĐ2, thẻ tạm trú tương ứng và được tạo điều kiện về cư trú, học tập, sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Nhân tài cũng được miễn giấy phép lao động, làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải xin giấy phép cho từng nơi và không phải cấp lại thị thực khi thay đổi nơi làm việc.

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước vẫn được hưởng đầy đủ ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân, thị thực nhân tài Việt Nam, cư trú và miễn giấy phép lao động.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: H.N)

Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhân tài có thể là người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang ở nước ngoài nhưng tham gia giải quyết những công việc lớn, khó, thuộc lĩnh vực mũi nhọn của Việt Nam thông qua đăng ký, hợp tác.

Nhấn mạnh việc xác định nhân tài không chỉ dựa vào bằng cấp, ông Hải cho hay, trước đây, khi nói đến nhân lực chất lượng cao, thường đặt yêu cầu tiến sĩ, giáo sư hoặc các bằng cấp khác.

Cách tiếp cận lần này chú trọng người có khả năng giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp trong các lĩnh vực mũi nhọn, góp phần giúp đất nước phát triển nhanh hơn, tốt hơn.

Vẫn theo Bộ trưởng, nhân tài không chỉ phục vụ yêu cầu ở cấp Trung ương mà còn theo nhu cầu của từng ngành, từng địa phương.

Các địa phương cần xác định rõ vấn đề khó của mình là gì, cần đột phá ở đâu, cần tháo gỡ điểm nghẽn nào; từ đó hình thành những đầu bài quan trọng để tìm kiếm, mời gọi người có khả năng giải quyết.

Việc sử dụng nhân tài có thể theo hình thức lâu dài, thường xuyên hoặc thông qua hợp đồng để giải quyết một nhiệm vụ lớn, cụ thể, ông Nguyễn Tiến Hải chia sẻ.