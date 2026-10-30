Bộ trưởng Nội vụ thông tin về cải cách tiền lương, biên chế

Chiều 30/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội.

Về tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành các nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng. Theo đó, Nghị định số 161 điều chỉnh mức lương cơ sở, Nghị định số 162 điều chỉnh lương hưu, Nghị định số 381 điều chỉnh phụ cấp cho công chức cấp xã.

Tổng số người được thụ hưởng trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang) với tổng nguồn lực bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức hơn 2,2 triệu người, nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng là khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Số người được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ 1/7) là gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước tính là 10.773 tỷ đồng (trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.013 tỷ đồng, từ quỹ bảo hiểm xã hội là 8.760 tỷ đồng).

Riêng khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%, có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng với kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại Quốc hội

Bộ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đang được giao, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Để thực hiện đề án tiền lương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. Bộ trưởng cho hay, đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm và số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Đồng thời, việc xác định được vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế cũng là cơ sở quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

"Việc này chúng tôi đang tập trung nghiên cứu. Mặc dù được giao nhiệm vụ như vậy, chúng công tập trung làm nhưng cũng là việc hết sức khó khăn nên rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ, phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trong việc xây dựng vị trí việc làm", Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm "đi trước một bước" để rút kinh nghiệm và phổ biến cho các bộ, ngành, địa phương.

Hôm qua, Bộ Nội vụ có báo cáo bước đầu sau 2 tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Về phụ cấp đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, ông Hải thông tin, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho đối tượng này.

Bộ đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, trong đó, Bộ trưởng nêu rõ sẽ tập trung khắc phục bất cập giữa lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã.

Về phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng Nội vụ cho biết trong thời gian từ 1/6-31/8/2025, có 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Qua rà soát, các bộ, ngành, Bộ trưởng nêu đã đánh giá, phân loại thành 3 nhóm: có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện (chiếm 61,54%). Có 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện (chiếm 37,41%); theo chỉ đạo của Chính phủ, đến nay các bộ, cơ quan ngang bộ và Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Nhóm thứ ba có 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp chính quyền ở địa phương (chiếm 1,05%).

Sau khi sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, Bộ trưởng đánh giá hiện nay hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cơ bản thông suốt, ổn định; một số vướng mắc, tồn tại cũng đã được tháo gỡ.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chất lượng hoạt động tại một số địa phương chưa đồng đều.

Qua thực tiễn 1 năm, Trung ương và Chính phủ phân công Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã; đánh giá mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và điều kiện bảo đảm phân cấp, phân quyền phải thực chất theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực hiện và cơ chế hậu kiểm.

Nhằm tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục đánh giá sự phù hợp các nội dung đã được phân cấp, phân quyền.

Trần Thường