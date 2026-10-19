Bộ trưởng Nội vụ Pháp thừa nhận cảnh sát 'mất kiểm soát' khi biểu tình diễn ra

Tình trạng đốt phá, hôi của diễn ra ở Pháp khi biểu tình bùng nổ. Ảnh: SIPA

Hãng tin Sky News dẫn lời ông Nuñez nói: “Hôm 17/10, tại một số thành phố lớn, chúng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt các chủ cửa hàng sau khi hàng trăm cửa hàng bị cướp phá và nói với họ rằng chúng tôi không mất kiểm soát”.

Quan chức này thừa nhận lực lượng an ninh đã thiếu sự chuẩn bị trước khi triển khai hôm 17/10 khi số lượng nhân viên thực thi pháp luật không đủ để đối phó với đám đông gây bạo loạn và những kẻ hôi của.

Ông ước tính khoảng 60.000 nhân viên thực thi pháp luật đã được triển khai trên toàn quốc trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói: “Tôi là Bộ trưởng Nội vụ. Tất nhiên, tôi chịu trách nhiệm về mọi diễn biến xảy ra trên thực địa... Xét đến những thiệt hại đã xảy ra, việc tôi nộp đơn từ chức là điều hoàn toàn chính đáng”.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez với lý do cần duy trì sự lãnh đạo đối với lực lượng hành pháp. Ông Macron yêu cầu Bộ trưởng Nuñez “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tính minh bạch về những thiếu sót trong công tác lập kế hoạch và tình báo dẫn đến bạo lực”.

Các cuộc biểu tình hôm 17/10 thu hút khoảng 500.000 người trên khắp nước Pháp xuống đường. Tuy nhiên, các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ sau đó biến thành một trong những đợt bạo lực nghiêm trọng nhất làm rung chuyển nước này trong nhiều năm, với các tòa thị chính và cửa hàng bị cướp phá, phóng hỏa.

Hơn 2.500 người đã bị bắt giữ, trong khi gần 1.000 nhân viên lực lượng an ninh bị thương. Người biểu tình cũng bị thương, trong đó có một người bị nổ bàn tay do trúng lựu đạn kiểm soát đám đông của cảnh sát.

Tình trạng cướp phá tiếp diễn hôm 18/10. Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire sáng 19/10 cho biết, khoảng 30 cửa hàng tại thủ đô đã bị nhắm mục tiêu.