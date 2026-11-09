Bộ trưởng Nội vụ: Dự kiến nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7 từ năm 2027

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đưa ra khi phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm tại Bộ luật Lao động, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo đó, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

“Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Theo tư lệnh ngành Nội vụ, việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Liên quan việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ông Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo Luật được xây dựng thống nhất với Luật Đầu tư, theo hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với 3 ngành, nghề, gồm: cho thuê lại lao động (tại Bộ luật Lao động), kinh doanh dịch vụ lưu trữ (tại Luật Lưu trữ), kinh doanh dịch vụ việc làm (tại Luật Việc làm).

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với chấm dứt quản lý nhà nước mà chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đồng thời duy trì các yêu cầu quản lý cần thiết theo pháp luật (thông báo hoạt động, ký quỹ, tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm doanh nghiệp về lao động, việc làm; tiêu chuẩn an ninh đối với lưu trữ), nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng dịch vụ và các chủ thể liên quan.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện quy định tại văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành, thiết kế cơ chế hậu kiểm phù hợp, rõ trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không phát sinh thủ tục không cần thiết và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý.

Đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Theo đó, Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hội đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bộ Y tế quản lý các hoạt động chữ thập đỏ liên quan đến cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

Các hoạt động chữ thập đỏ còn lại thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Việc phân định nhằm bảo đảm quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, không chồng chéo, không bỏ sót lĩnh vực”, ông Nguyễn Tiến Hải nói.

Với Luật Bình đẳng giới, tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng quy định trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hàng năm.

Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch). Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày. Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.