Bộ trưởng Nội vụ: Đang nghiên cứu điều chỉnh phụ cấp đối với viên chức cấp xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, vừa qua Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định để điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp đối với các đối tượng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo đó, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang). Tổng nguồn lực đã được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng.

Riêng đối với khoản tăng phụ cấp cho công chức cấp xã (từ 25% lên 55%), có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỷ đồng.

Hiện nay Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, xây dựng Đề án tổng thể về tiền lương.

Với việc Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương, đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm và số người làm việc.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cấp thẩm quyền quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031. "Việc xác định được vị trí việc làm, số người làm việc là cơ sở rất quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Riêng phụ cấp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất. "Bộ đang nghiên cứu nội dung này và sẽ báo cáo Chính phủ, trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất để có điều chỉnh phù hợp", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thông tin.

Phát biểu thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị Chính phủ nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ viên chức làm việc tại cấp xã.

Theo đại biểu, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã đảm nhiệm những lĩnh vực thiết yếu, là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Nhiều viên chức phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn.

Theo Nghị định số 34/2026, phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh từ 25% lên 55%, áp dụng từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp này.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận chiều 30/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Về vấn đề phân cấp, phân quyền, phân giao nguồn lực và điều kiện thực hiện, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã có báo cáo đánh giá tính khả thi đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Từ ngày 1/6/2025 đến ngày 31/8/2025, có 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát, các bộ, ngành đã đánh giá phân loại thành 3 nhóm.

Trong đó, có 584 nhiệm vụ đảm bảo tính khả thi để thực hiện (chiếm 61,54%).

Có 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện (chiếm 37,41%). Đối với nhóm nhiệm vụ này, đến nay các bộ, cơ quan ngang bộ và Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Có 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp chính quyền ở địa phương (chiếm 1,05%).

Qua sơ kết 1 năm sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, việc hoạt động cơ bản thông suốt, ổn định, một số vướng mắc tồn tại cũng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn những địa phương có chất lượng hoạt động chưa đồng đều.

Thực hiện Kết luận số 76 của Trung ương và Nghị quyết 221 ngày 9/8/2026 của Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã; đánh giá mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Ngày 17/10 vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá.

Phát biểu thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp xã là cần thiết nhằm tăng tính chủ động, giảm khâu trung gian, đưa chính quyền gần dân hơn.

Tuy nhiên, việc giao nhiệm vụ phải căn cứ vào năng lực và điều kiện thực thi, tránh tình trạng cấp xã quá tải, lúng túng, ảnh hưởng chất lượng công việc.

Đại biểu đề nghị thực hiện phân cấp theo lộ trình phù hợp, bởi năng lực giữa các địa bàn có sự khác nhau, nhất là giữa đồng bằng với miền núi, nông thôn với đô thị.