Bộ trưởng NN&MT động viên thanh niên khởi nghiệp 'có thể gọi điện, nhắn tin bất cứ lúc nào'

Chiều 15/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Tại chương trình, đại biểu Hồ Hoàng Hiếu - Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển An Gia (Tp.Hồ Chí Minh, giải nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2023 và Giải thưởng Lương Định Của năm 2023) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.

Đặt câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại biểu cho biểu cho biết thực tế sản xuất ngành nông nghiệp hiện nay không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cần phải áp dụng khoa học, công nghệ cũng như quản trị sản xuất.

Xin Bộ trưởng cho biết những điểm nghẽn nào về đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi cần được ưu tiên tháo gỡ? Bộ kỳ vọng thanh niên sẽ đóng vai trò như thế nào trong quá trình hiện đại hóa nền nông nghiệp nông thôn?

Đại biểu Hồ Hoàng Hiếu đặt câu hỏi đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Ảnh: VGP).

Trước khi trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng bày tỏ niềm vui vì ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn được giới trẻ, thanh niên quan tâm.

"Tôi nói như vậy bởi theo số liệu thống kê năm 2025, tuyển sinh vào các ngành nông nghiệp, nông thôn, nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, thú y chỉ đạt khoảng 9.000 sinh viên, chiếm 1,3% trong tổng số tuyển sinh của năm đó. Chính vì vậy, hôm nay được các bạn đặt câu hỏi, chứng tỏ các bạn vẫn còn quan tâm đến ngành, tôi rất vui và xin cảm ơn", Bộ trưởng nói.

Trở lại câu hỏi của bạn Hồ Hoàng Hiếu, người đang hoạt động trong lĩnh vực dược liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 nội dung mà bạn đặt vấn đề, đó là tiếp cận đất đai, vốn, liên kết chuỗi và tiếp cận các ngành hàng. Theo Bộ trưởng, đây là 3 nội dung hết sức quan trọng khi khởi nghiệp. Bởi khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Nói về đất đai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật Đất đai.

"Chúng tôi cũng đang thiết kế tất cả những nội dung, điều khoản, nội hàm để làm sao người sử dụng đất được tiếp cận đất đai một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch và sử dụng có hiệu quả nhất. Dự thảo đang lấy ý kiến toàn dân trên VNeID, kính đề nghị các bạn thanh niên quan tâm, góp ý trực tiếp trên VNeID ngay trong buổi chiều hôm nay cũng được", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trả lời câu hỏi của đại biểu (Ảnh: VGP).

Đối với nông nghiệp nông thôn, đây là lĩnh vực ưu tiên. Về việc tiếp cận đất đai, hệ thống thiết chế pháp lý từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đối với đất sử dụng cho nông nghiệp nông thôn, từ trước đến nay đều nhận được sự ưu tiên. Hầu như không có vướng mắc, khó khăn đáng kể nào.

"Tôi hiểu rằng có lẽ bạn Hồ Hoàng Hiếu đang trao đổi về việc mở rộng quy mô. Nếu mở rộng quy mô, chúng ta có mấy vấn đề: Một là phải mua thêm, hai là liên kết. Mô hình hợp tác xã là một trong những mô hình rất tốt, chúng ta có thể liên kết. Chúng ta liên kết với những hộ có sử dụng đất liền kề hoặc trong vùng có môi trường, chất đất, khí hậu phù hợp với sản phẩm nông nghiệp của mình, ví dụ như dược liệu của bạn, chúng ta sẽ phải liên kết", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chia sẻ.

Về tiếp cận vốn, Bộ trưởng cho biết, đối với ngành nông nghiệp gần như có rất ít hỗ trợ vốn nói chung. "Thế nhưng trong nông nghiệp cũng có một phần, ví dụ như bảo hiểm nông nghiệp là một cơ chế an toàn. Còn hỗ trợ thì các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo, cũng mới được triển khai sáng nay. Nếu như các bạn có nội dung cập nhật được vào các chương trình mục tiêu ở các địa phương thì sẽ có hỗ trợ về nguồn vốn, tuy nhiên không được nhiều. Vốn chính vẫn phải tiếp cận từ phía ngân hàng", Bộ trưởng nói.

Về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, Bộ trưởng nhấn mạnh trụ sở tại số 10 Tôn Thất Thuyết luôn sẵn sàng hỗ trợ. "Số điện thoại liên hệ đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các bạn có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng cho biết riêng về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường đang được làm rất tích cực. Đặc biệt là hệ thống truy xuất nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã liên thông với các địa phương, hiện có 28/34 địa phương đã đăng ký liên thông truy xuất nguồn gốc trên hệ thống của ngành.

Truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo được chất lượng thì đến lúc nào đó sẽ tạo lòng tin cho người tiêu dùng. "Khi đó, nếu bạn có sản phẩm tốt thì người tiêu dùng sẽ tìm đến bạn chứ bạn không phải tiếp cận thị trường nữa", Bộ trưởng nói.

Kết thúc phần trả lời của Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin rằng sau buổi đối thoại hôm nay, Bộ trưởng sẽ nhận thêm được nhiều cuộc điện thoại trao đổi về các vấn đề về nông nghiệp.