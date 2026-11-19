Cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet.

Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo xã Định Hòa các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và đông đảo người dân địa phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Nhân dịp ngày hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng trên 160 phần quà, tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Trong đó, Báo VietNamNet trao 21 phần quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Các phần quà mang ý nghĩa vật chất và tinh thần gửi đến hộ khó khăn là người dân tộc thiểu số, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận là người dân tộc thiểu số, người có uy tín, thương binh, bệnh binh, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số và đại diện 9 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 2 ngôi chùa Bắc tông trên địa bàn.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ân cần thăm hỏi các vị chức sắc, người có uy tín, đại diện các chùa và đồng bào Khmer. Ảnh: Tào Đạt

Xã Định Hòa có gần 55% dân số là đồng bào Khmer, với 9 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Đây là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với những nét văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Năm 2026, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân xã Định Hòa đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều cách làm thiết thực.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quà tới 11 chùa Nam tông Khmer và Bắc tông tại xã Định Hòa. Ảnh: Tào Đạt

Ông Trương Minh Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa cho biết, các hoạt động góp phần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức của người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố từ cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập.

Theo ông Trương Minh Khiêm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; cùng nhìn lại những việc đã làm được, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao đổi những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, từ đó phối hợp giải quyết những việc thiết thực ngay từ cơ sở.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quà tới các thương binh, bệnh binh tại xã Định Hòa. Ảnh: Tào Đạt

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quà tới người có uy tín. Ảnh: Tào Đạt

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá trao quà tới các hộ gia đình khó khăn ở xã Định Hòa. Ảnh: Tào Đạt

Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo và Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá trao quà tới các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Tào Đạt

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer chào mừng ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Đông đảo bà con nhân dân tại xã Định Hòa tới tham dự ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Tào Đạt