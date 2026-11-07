Bộ trưởng Ngoại giao nói rõ về trách nhiệm pháp lý trong ký kết thỏa thuận quốc tế

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã phát biểu, làm rõ các ý kiến của các đại biểu về dự án Luật.

Theo Bộ trưởng, qua nhiều năm thực hiện Luật Thỏa thuận quốc tế, các quy định của luật cơ bản được triển khai ổn định, không phát sinh vấn đề đáng kể.

"Đây là công cụ rất quan trọng để thực hiện hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp, các ngành và địa phương", Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải sửa đổi luật để đáp ứng chủ trương đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Quan trọng hơn, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trở thành nguồn lực để toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Media Quốc hội).

Cũng theo Bộ trưởng, một yêu cầu khác được đặt ra trong sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế là thể hiện quan điểm phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, giải quyết những điểm nghẽn trong thực tiễn.

Về trách nhiệm của các cơ quan các cấp trong quá trình đề xuất, thẩm định và xem xét thỏa thuận quốc tế, Bộ trưởng cho rằng, đây là vấn đề thuộc trách nhiệm hành chính nói chung, trách nhiệm về mặt Đảng, chính quyền và trách nhiệm công vụ, chứ không chỉ đặt ra đối với riêng hoạt động ký kết thỏa thuận quốc tế.

Theo ông, trách nhiệm của cơ quan đề xuất, cơ quan tham mưu và cơ quan thẩm định đã được quy định trong các quy định của pháp luật và của Đảng đối với việc xây dựng các văn bản. Vấn đề này không chỉ áp dụng với thỏa thuận quốc tế mà còn liên quan đến các văn bản nội bộ và quá trình xây dựng luật.

Đối với ý kiến về năng lực của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện thỏa thuận quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo Luật đã quy định việc xem xét phải căn cứ không chỉ vào chức năng, nhiệm vụ mà còn cả năng lực của cơ quan, tổ chức thực hiện.

"Ngay từ khâu chuẩn bị dự thảo thỏa thuận, cơ quan, địa phương, kể cả cấp xã, phường, phải tính đến khả năng thực hiện. Dự thảo luật cũng quy định rõ yêu cầu phải có lộ trình, kế hoạch thực hiện, xác định người thực hiện và nguồn lực bảo đảm. Cơ quan thẩm định phải căn cứ vào những nội dung này để đánh giá, đồng thời xem xét ý kiến của các cơ quan liên quan", Bộ trưởng nói.

Đối với trách nhiệm của các bên trong thỏa thuận quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo Luật đã quy định rõ nội dung của thỏa thuận không phải là nội dung của điều ước quốc tế. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan liên quan để xem xét khả năng quy định rõ hơn rằng thỏa thuận không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của Nhà nước Việt Nam.

"Qua hàng nghìn thỏa thuận quốc tế được thực hiện từ trước đến nay, hầu như không phát sinh vấn đề dẫn đến xung đột pháp lý liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Nhà nước. Những vấn đề chủ yếu phát sinh ở các thỏa thuận có tính chất hợp đồng, trong đó có những sai sót về mặt pháp lý", Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu.