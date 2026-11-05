Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao các quyết định bổ nhiệm Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Vụ tại Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Theo các quyết định bổ nhiệm: đồng chí Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ); đồng chí Ngô Phương Nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Liên bang Nga); đồng chí Hoàng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thành Long)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Phương Nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Liên bang Nga). (Ảnh: Thành Long)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định các quyết định điều động, bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, năng lực, kinh nghiệm công tác và những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao ngày càng nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với tình hình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Đối với hai cán bộ được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự tại San Francisco (Hoa Kỳ) và Ekaterinburg (Liên bang Nga), Bộ trưởng đề nghị nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình sở tại, chủ động tham mưu cho Bộ về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương; tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương, đối tác, doanh nghiệp và tổ chức tại địa bàn phụ trách.

Bộ trưởng lưu ý các cơ quan đại diện cần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Cùng với đó, cần chú trọng công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm chăm lo và phát huy nguồn lực kiều bào, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nước sở tại.

Đồng chí Lê Chí Dũng đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thành Long)

Đối với đồng chí Hoàng Dũng, tân Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý, điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm công tác phục vụ các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức liên quan được triển khai an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp.

Phát biểu đại diện các đồng chí nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Chí Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chụp ảnh chung cùng các đồng chí nhận quyết định. (Ảnh: Thành Long)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ được trao quyết định chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Long)