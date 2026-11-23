Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị An, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan.

Trao quyết định, giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị An (sinh năm 1929), đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ Trưởng Ngoại giao đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và những đóng góp bền bỉ của đồng chí Trần Thị An trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trần Thị An. (Ảnh: H.M)

Chia sẻ niềm vui cùng đồng chí Trần Thị An, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đảng viên luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, phẩm chất của người cộng sản và có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng bày tỏ mong muốn đảng viên lão thành Trần Thị An tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò, uy tín, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà chúc mừng đảng viên lão thành Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: H.M)

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phường Đông Hà đã tặng quà chúc mừng đồng chí Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: H.M)

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, phát mộc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.