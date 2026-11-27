Ngày 28/11, tại Hà Nội, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, trên cương vị Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự buổi tổng duyệt có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Cuộc tổng duyệt được tiến hành trong bối cảnh Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS-11 vào ngày 28/11 tại Hà Nội. Đây là hai sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối và phát huy tiềm năng phát triển của tiểu vùng Mê Công.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 tổng duyệt công tác tổ chức Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11 sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế.

Với vai trò Trưởng Ban Tổ chức, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trực tiếp kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị, bảo đảm công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về nội dung, lễ tân, an ninh, hậu cần và tuyên truyền. Việc tổng duyệt nhằm đánh giá tổng thể các phương án tổ chức, kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ phận, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các hội nghị diễn ra thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng rà soát công tác chuẩn bị. (Ảnh: Thành Long)

Công tác chuẩn bị hai hội nghị được triển khai với sự tham gia của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các đơn vị chuyên trách. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát nhiệm vụ được phân công, bảo đảm các điều kiện phục vụ hội nghị và hoạt động liên quan.

Việc tổ chức thành công CLMV-12 và ACMECS-11 có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy và thúc đẩy hợp tác giữa các nước tiểu vùng Mê Công. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các cơ chế hợp tác khu vực, đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11 sẽ tổ chức vào ngày 28/11. (Ảnh: Thành Long)