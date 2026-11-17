Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác gắn bó, tin cậy giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Bộ trưởng đánh giá khái quát những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai nước thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Chính phủ trong thời gian tới, đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo bày tỏ vui mừng được trở lại thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đón tiếp trọng thị, chu đáo và thu xếp chương trình hoạt động cho Đoàn; đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp.

Thứ trưởng Anouparb Vongnorkeo trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, công tác chuẩn bị của phía Lào cho một số hoạt động song phương quan trọng trong năm 2027, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai nước và hai Bộ trong thời gian tới.