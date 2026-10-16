Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 năm 2026 (gọi tắt là Ban Tổ chức) để chuẩn bị, tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan của hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Các thành viên Ban Tổ chức là đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế và xét yêu cầu, tính chất công việc, Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và các thành viên thực hiện các nhiệm vụ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Quyết định thành lập Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức và các Tiểu ban; chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức các Hội nghị cấp cao nêu trên theo đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Tổ chức gồm Bộ phận thường trực và 5 Tiểu ban: Tiểu ban An ninh-Y tế, Tiểu ban Vật chất-Hậu cần, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa.

Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức đặt tại Bộ Ngoại giao./.