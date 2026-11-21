Bộ trưởng Lê Hoài Trung đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngày 21/11. (Ảnh: Quang Hòa)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Indonesia đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Arrmanatha Nasir cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của phía Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó nâng cao tiềm lực, vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong hơn 70 năm qua, nhất là từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 16,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2025.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Quang Hòa)

Đầu tư của Indonesia vào Việt Nam trong năm 2026 tăng mạnh, đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm 2026. Kết nối hàng không được tăng cường với các đường bay thẳng giữa nhiều điểm đến của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao lưu và du lịch hàng không. Trong 10 tháng đầu năm, đã có hơn 216.000 lượt khách du lịch Indonesia thăm Việt Nam, tăng hơn 27% so với cùng kỳ 2025.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực theo những định hướng đã được thống nhất tại kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao tại Jakarta tháng 7/2026 và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 được ký kết tại kỳ họp.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế rà soát định kỳ để triển khai đầy đủ, hiệu quả các mục tiêu của Chương trình hành động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường kết nối và hiểu biết giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy đà tăng trưởng tích cực của thương mại và đầu tư; sớm tổ chức kỳ họp thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; mở rộng các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp thông minh, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng, bao gồm cung ứng than.

Về hợp tác Halal, Bộ trưởng đề nghị Indonesia tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Halal của Việt Nam; hai bên sớm ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. (Ảnh: Quang Hòa)

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, du lịch, văn hóa, giáo dục...; hợp tác chặt chẽ, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự trên biển, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông dựa trên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.