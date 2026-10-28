Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Maxim Ryzhenkov và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Belarus thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Belarus, trân trọng tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Belarus thời gian qua, đặc biệt là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 và việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Maxim Ryzhenkov bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ Ngoại giao Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, chân thành, hữu nghị dành cho Đoàn.

Bộ trưởng Ryzhenkov bày tỏ hết sức ấn tượng và chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, Bộ trưởng Ryzhenkov mong muốn cùng Việt Nam phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống, khai thác hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước, triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hợp tác địa phương, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Hai Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong không khí hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình hợp tác song phương, sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao.

Về chính trị-ngoại giao, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung của Lãnh đạo hai nước.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, hai Bộ trưởng nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương; duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn chính trị; thường xuyên rà soát tiến độ triển khai các thỏa thuận.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức hiệu quả các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian tới, trước mắt là phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2027) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Belarus (1957-2027).

Về kinh tế-thương mại, hai Bộ trưởng cho rằng kết quả hợp tác hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; nhất trí cần thúc đẩy thương mại hai chiều và đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa; coi hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng và là động lực để thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng như các cơ chế hợp tác kinh tế song phương; thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Ryzhenkov đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư ở mỗi nước để hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên kết nối, tìm hiểu thị trường và đẩy mạnh hợp tác tại thị trường của nhau.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa. Hai Bộ trưởng nhất trí khuyến khích các cơ sở đào tạo tăng cường liên kết, trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu.

Bộ trưởng Ryzhenkov khẳng định Belarus sẵn sàng tiếp tục tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang học tập trong các ngành Belarus có thế mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới hình thành các chương trình nghiên cứu và ứng dụng chung trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của giao lưu văn hóa, du lịch và nhân dân; nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, đất nước và con người tại mỗi nước, thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc Belarus mở các đường bay nối Minsk với Cam Ranh và Phú Quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy số lượng khách du lịch từ Belarus sang Việt Nam ngày càng tăng trong thời gian vừa qua.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; tiếp tục xem xét ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và cơ chế quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với Bộ trưởng Ryzhenkov về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, sẵn sàng cùng Belarus đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Belarus giai đoạn 2027-2029. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trước khi tiến hành hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Belarus giai đoạn 2027-2029 để tăng cường phối hợp, phát huy vai trò đầu mối đôn đốc các cơ quan, bộ, ngành hai nước thực hiện các thỏa thuận cấp cao và đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ryzhenkov mời Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm chính thức Belarus trong năm 2027. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn và vui vẻ nhận lời.