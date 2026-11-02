Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đảm bảo hiệu quả hoạt động đối ngoại tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và Năm APEC 2027

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và các hoạt động song phương tại Trung Quốc.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13-19/11/2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Trong khuôn khổ sự kiện, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc, mở đầu cho năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao trách nhiệm tổ chức và điều phối các hoạt động hợp tác của Diễn đàn, đồng thời đặt ra yêu cầu đẩy nhanh, hoàn thiện công tác chuẩn bị để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan tập trung rà soát tổng thể công tác chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026, trong đó chú trọng nội dung chương trình, thành phần đoàn, công tác lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ các mặt công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm các hoạt động của đoàn diễn ra hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và lợi ích quốc gia.

Bên cạnh các hoạt động đa phương, cuộc họp cũng rà soát công tác chuẩn bị cho các hoạt động song phương của đoàn tại Trung Quốc. Đây là dịp để Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, qua đó kết hợp hiệu quả giữa hoạt động đối ngoại đa phương và song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo, đồng bộ các nội dung chương trình, lễ tân, hậu cần và phối hợp liên ngành, bảo đảm các hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá những công việc đã thực hiện và cho ý kiến về các nội dung cần tiếp tục đẩy nhanh trong thời gian tới. Các nội dung chuẩn bị được xem xét trên tinh thần chủ động, tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thư ký APEC với các Tiểu ban và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, thể hiện uy tín, vị thế quốc tế của nước ta, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Thông qua cuộc họp, Bộ Ngoại giao tiếp tục thể hiện quyết tâm chuẩn bị chu đáo, bài bản và đồng bộ cho các sự kiện đối ngoại sắp tới, bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.