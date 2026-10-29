Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, sáng 29/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Quang Hòa)

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban Nội dung, Lễ tân, An ninh - Y tế, Vật chất - Hậu cần, Tuyên truyền - Văn hóa, cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phát biểu định hướng cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh việc tổ chức hai Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời góp phần củng cố đoàn kết giữa các nước tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng đề nghị các thành viên và cơ quan liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng vì thành công của hai Hội nghị.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Ban thường trực báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị đến nay cơ bản được triển khai đúng tiến độ, tinh thần chuẩn bị chu đáo về lễ tân, toàn diện về nội dung với các sáng kiến thiết thực của nước chủ nhà, bảo đảm cao nhất về an ninh - y tế, các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú, bảo đảm đưa tin thống nhất, chính xác, kịp thời.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực, báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Quang Hòa)

Đại diện các Tiểu ban đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao và trao đổi về những khó khăn phát sinh, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, trao đổi về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm việc chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Trưởng ban Tổ chức, hoan nghênh tinh thần chủ động, khẩn trương của các Tiểu ban và các bộ, ngành và thành phố Hà Nội trong triển khai các công tác chuẩn bị.

Khẳng định một lần nữa tầm quan trọng của việc tổ chức hai Hội nghị đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các mặt công tác được chuẩn bị chu đáo, thống nhất và toàn diện, góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.