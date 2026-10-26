Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn

Theo chương trình chất vấn được Quốc hội lựa chọn sau khi lấy ý kiến đại biểu, phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 sẽ gồm hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Phiên chất vấn diễn ra trong ngày 12/11.

Với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, người trả lời chính là Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Các vấn đề được chọn để chất vấn gồm có công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tư lệnh ngành tài chính cũng sẽ trả lời về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nội dung được chọn để chất vấn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn còn có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nội dung chất vấn Bộ trưởng còn có trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm phân bổ, giải ngân hoặc sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; việc phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Một trọng tâm khác sẽ được Bộ trưởng làm rõ là tình trạng dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước chưa được kết nối, chia sẻ hiệu quả; nhiều hệ thống thông tin, phần mềm hoạt động riêng lẻ, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân còn giải trình giải pháp kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu giữa các cơ quan trung ương, địa phương, hướng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; việc quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu.