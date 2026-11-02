Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ưu đãi đầu tư phải gắn với kết quả thực chất

Giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận tổ, hội trường và bằng văn bản. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu để hoàn thiện các quy định, đáp ứng yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, Luật Đầu tư đã trải qua 16 lần sửa đổi, bổ sung. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là cắt giảm điều kiện, thủ tục đầu tư, kinh doanh thì hiện nay yêu cầu đặt ra là khơi thông nguồn lực, huy động vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Để đạt tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần tăng khoảng 2,21 lần so với giai đoạn 2021-2025. Riêng vốn FDI, Việt Nam cần thu hút bình quân khoảng 30-40 tỷ USD giải ngân mỗi năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Philippines, Malaysia và Ấn Độ đều triển khai các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào những lĩnh vực như điện tử, máy tính, điện thoại, chip bán dẫn và chuyển đổi số. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện chính sách để tăng sức cạnh tranh, nhất là trong thu hút các dự án công nghệ cao.

Về chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo hướng tới các ngành, lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và công nghệ cao.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư không chỉ chú trọng quy mô vốn mà còn phải nâng cao chất lượng dự án, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực sản xuất trong nước. Các tiêu chí cần khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và tác động lan tỏa của đầu tư.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ hoàn thiện quy định theo hướng hỗ trợ đầu tư phải gắn với kết quả đầu ra có thể lượng hóa, kiểm tra và giám sát. Đồng thời, cần quy định rõ điều kiện chấm dứt, thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Theo Bộ trưởng, cơ chế này cần được thiết kế chặt chẽ ngay từ đầu để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp đầu tư quốc tế thường phức tạp.

Đối với Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định kiểm toán nhà nước hằng năm và tổ chức thanh tra định kỳ, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, điều kiện và mang lại hiệu quả thực chất.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ các điểm nghẽn thể chế trong hoạt động đầu tư, bảo đảm dự thảo Luật đồng bộ với pháp luật về đất đai, đấu thầu, ngân sách và thuế. Đặc biệt, cần quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt, gắn hỗ trợ với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Các ý kiến tại nghị trường sẽ được tổng hợp, gửi Chính phủ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp.