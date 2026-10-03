Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị kết nối trực tiếp từ Trung tâm Tổ chức hội nghị Thành phố Quảng Ninh (phường Hồng Gai), tới 54 xã, phường, đặc khu và sở, ban, ngành; các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cùng hơn 10.000 cử tri tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đức Thanh

Tham dự hội nghị có ĐBQH Thành phố Quảng Ninh là các đồng chí: Quản Minh Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đặng Xuân Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Trần Thị Kim Nhung - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Chu Lương Trí - Giảng viên khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long, ĐBQH đoàn Quảng Ninh.

Đoàn ĐBQH Thành phố Quảng Ninh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị Thành phố Quảng Ninh (phường Hồng Gai). Ảnh: Đức Thanh

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở ban, ngành, 6 phường: Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Hồng Gai, Hạ Long, Bãi Cháy và đông đảo cử tri tham dự tại 54 điểm cầu xã phường, đặc khu và sở, ngành.

Khối lượng công việc lớn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tóm tắt các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp; Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026 và bế mạc vào ngày 20/11/2026; kỳ họp tiến hành thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 17/10 - 13/11, đợt 2 từ ngày 19 - 20/11/2026). Giữa hai đợt, Quốc hội nghỉ 05 ngày để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trước khi biểu quyết thông qua. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, có khối lượng nội dung rất lớn, đặc biệt là công tác lập pháp.

Quốc hội dự kiến xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến lần đầu 2 dự án (Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam).

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đức Thanh

Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Ngoài ra, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; việc xử lý vướng mắc của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; xem xét báo cáo triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; thông qua Nghị quyết kết thúc việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Kinh tế 9 tháng duy trì đà tăng trưởng tích cực

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng thông tin đến tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Theo báo cáo do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, ngày 3/10/2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thanh

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm, tăng 12,1%; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm. Tăng trưởng tín dụng đến ngày 28/9 đạt 10,89% so với cuối năm 2025. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp; tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán 9 tháng đạt 731,6 nghìn tỷ đồng, tăng 85,6%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm, quý IV phải đạt mức tăng trưởng rất cao. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về các vấn đề trên khi Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, trong đó có kiểm soát lạm phát, điều hành giá xăng dầu, giá điện; nâng cao năng lực của khu vực kinh tế trong nước; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị Thành phố Quảng Ninh (phường Hồng Gai). Ảnh: Đức Thanh

Đối với Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố quý III tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước, cao hơn 3,53 điểm phần trăm so với mức tăng chung của cả nước. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ; riêng thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch cả năm. Dự kiến hết quý III, giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% chỉ tiêu của quý. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1.314 triệu USD; toàn thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp. Nhiều quy hoạch trọng tâm được hoàn thành; cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh.

Thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri, tổng hợp đối với tổng số 20 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các bộ, ngành trung ương và của thành phố, trong đó có 11 kiến nghị gửi các cơ quan trung ương.

Đến nay Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã nhận được các Văn bản thông tin về kết quả giải quyết, trả lời đối với 11/11 kiến nghị cử tri gửi bộ, ngành trung ương.

Cử tri phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề thiết thực của đời sống như: giáo dục, y tế, nhà ở xã hội. Ảnh: Đức Thanh

Qua tổng hợp, trong 11 kiến nghị: 4 kiến nghị được giải trình rõ quy định hiện hành, có nội dung đã được giải quyết một phần trong luật mới; 3 kiến nghị đang được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi chính sách, pháp luật; 2 kiến nghị được bộ hướng dẫn thành phố chủ động thực hiện theo thẩm quyền; 2 kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết cụ thể (đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, cặp chợ biên giới).

Nhìn chung, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm nghiên cứu, trả lời đầy đủ 11/11 kiến nghị của cử tri; nhiều kiến nghị đã được tiếp thu trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật.

Cử tri đánh giá cao kết quả điều hành và gửi gắm nhiều kỳ vọng

Nhất trí cao với dự kiến nội dung kỳ họp và ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ của Quốc hội, cử tri tại các điểm cầu bày tỏ niềm phấn khởi trước đà phục hồi kinh tế và công tác đối ngoại nổi bật của đất nước thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết xoay quanh các vấn đề thiết thực của đời sống như: giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và hoạt động của chính quyền cơ sở. Cử tri tin tưởng rằng tại Kỳ họp thứ hai sắp tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách chiến lược, đúng đắn, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển toàn diện và bền vững.

Tiếp thu nghiên cứu các ý kiến của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã nhấn mạnh thành tựu kinh tế ấn tượng của tỉnh Quảng Ninh với tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất cả nước, đồng thời phân tích sâu sắc những thách thức từ bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu. Bộ trưởng cũng trình bày các kế hoạch đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng những thay đổi quan trọng trong luật đất đai và nhà ở nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng những tin vui về thành quả của Quảng Ninh đạt được thời gian vừa qua, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đang giành giải quán quân trong việc tăng trưởng về GDP trên toàn quốc, về quy mô thì Quảng Ninh đứng thứ 14. Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,44% trong 9 tháng đầu năm, đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng, cùng với thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập cũng như rút khỏi thị trường; đồng thời kiểm soát giá cả, lạm phát, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu để vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đối với những vấn đề cử tri quan tâm về nhà ở, đất đai và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chuyển tải tới Quốc hội trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trước khi kết thúc, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ lời cảm ơn ý kiến của các cử tri và sẽ tiếp tục tiếp thu tất cả những ý kiến này chuyển tải lên Quốc hội để làm sao có một hệ thống luật pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết 06, “đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, ổn định và đặc biệt là dễ dự đoán, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp" - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nhấn mạnh với Quảng Ninh, bên cạnh truyền thống của Vùng mỏ và vai trò là cái nôi của giai cấp công nhân, địa phương còn có nhiều lợi thế về biển, tài nguyên than, du lịch và các di sản thế giới. Vì vậy, theo ông, những tiềm năng này cần được khai thác không chỉ phục vụ sự phát triển của Quảng Ninh mà còn đóng góp cho cả nước, đồng thời phải được gìn giữ để tạo giá trị lâu dài.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cũng mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp.

“Nếu được bà con đồng thuận, tiếp tục hỗ trợ thì tôi tin rằng mọi vướng mắc sẽ được giải quyết, mọi chính sách sẽ được áp dụng một cách sáng tạo hơn. Cộng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự ủng hộ của cử tri thì mọi mục tiêu về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội của địa phương chúng ta sẽ ngày càng thành công hơn nữa” - ông Quản Minh Cường phát biểu.