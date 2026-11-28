Ngày 28/11, tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh đến các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu với 6643 cử tri tham dự.

Phải có quyết tâm cao để có mục tiêu, giải pháp cụ thể

Thông tin tới cử tri tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hết quý III/2026, kinh tế tăng trưởng 9,01%; lạm phát 9 tháng được kiểm soát ở mức 4,52%, xấp xỉ mục tiêu khoảng 4,5%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, quý IV cả nước phải tăng trưởng từ 12,5% trở lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, đây là những mục tiêu mà bạn bè quốc tế đánh giá là “rất tham vọng” trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, giá năng lượng và các yếu tố bên ngoài tác động lớn tới nền kinh tế. Tuy nhiên, thành quả Việt Nam đạt được tiếp tục nhận được sự ghi nhận, chúc mừng của bạn bè quốc tế.

Chia sẻ nội dung trao đổi tại diễn đàn APEC mới đây về tăng thu nhập của người dân, Bộ trưởng nhấn mạnh hai việc cốt lõi: duy trì tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý."Vì có tăng trưởng thì mới có việc làm, có việc làm thì mới có thu nhập; nhưng để sức mua tăng thì lạm phát phải ở mức hợp lý, không có cách nào khác”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng chia sẻ tới cử tri một kết quả đáng mừng mới nhất là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 27/11 đã đạt 1.010 tỷ USD, vượt mức 930 tỷ USD của cả năm trước. Mục tiêu phấn đấu năm nay là đạt khoảng 1.200 tỷ USD, hơn gấp đôi quy mô GDP. Theo Bộ trưởng, điều này thể hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, vừa có lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó với những thách thức từ bên ngoài.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2035, hướng tới hai mục tiêu 100 năm, Bộ trưởng cho rằng để thực hiện mục tiêu này thì cùng với tăng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội, hiệu quả sử dụng vốn phải được nâng lên. Yêu cầu đặt ra là kéo hệ số ICOR từ 6,4 trong giai đoạn 2021 - 2025 xuống còn 4,5 - 4,8 trong giai đoạn 2026 – 2030.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, song theo Bộ trưởng, trước hết phải có quyết tâm cao mới đưa ra mục tiêu cụ thể, có mục tiêu cụ thể mới có giải pháp để đạt mục tiêu.

Khoảng 380.000 tỷ đồng miễn, giảm, giãn thuế hỗ trợ nền kinh tế

Thông tin về những giải pháp duy trì tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Bộ trưởng cho biết, riêng trong lĩnh vực thuế, tổng quy mô các chính sách miễn, giảm, giãn thuế năm nay đạt khoảng 380.000 tỷ đồng.

Kết quả này bao gồm hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đã được thực hiện, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở xuống.

Cùng với đó là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế được giãn trong năm khoảng 125.000 tỷ đồng. Các giải pháp thuế đối với xăng dầu và việc linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để kiểm soát mặt bằng giá.

Nhờ các giải pháp đồng bộ đó, hiện nay giá xăng dầu của chúng ta luôn ở mức thấp nhất trong khu vực. Cụ thể, giá dầu của Việt Nam chỉ bằng khoảng 70% so với Trung Quốc (nước có mức giá vốn đã rất cạnh tranh trong khu vực), còn giá xăng chỉ bằng 50% so với các nước láng giềng như Lào hay Singapore. Bộ trưởng đánh giá, điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong việc vừa duy trì đà tăng trưởng cao, vừa kiểm soát hiệu quả lạm phát.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Từ 1/1/2027: Nhiều chính sách mới khơi thông nguồn lực cho phát triển

Bước sang năm 2027, Bộ trưởng cho biết mục tiêu tiếp tục là tăng trưởng kinh tế hai con số và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Để thực hiện, Trung ương đã đề ra 11 nhóm giải pháp chủ yếu, trọng tâm là xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, mà trước hết là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Về cải cách thể chế, Bộ trưởng cho biết chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, trình Quốc hội xem xét 8 luật, 1 nghị quyết chuyên đề và 2 nội dung lớn trong Nghị quyết chung của kỳ họp, tổng cộng 11 nội dung quan trọng.

Ngay sau kỳ họp, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tối thiểu hóa văn bản hướng dẫn, cố gắng mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành khoảng một văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cao nhất để người dân và cộng đồng doanh nghiệp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tổ chức triển khai. Nhiều văn bản mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 để khơi thông, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng văn bản hướng dẫn để triển khai Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Bộ trưởng, cả nước có hơn 1.080.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,4%. Mục tiêu cốt lõi của chúng ta là làm sao thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này hoạt động thực chất, hiệu quả và từng bước phát triển lớn mạnh thành các doanh nghiệp quy mô lớn.

Theo Bộ trưởng, đây là cơ sở để cải thiện chất lượng tăng trưởng, đóng góp tích cực vào đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. Cùng với quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57, việc mở rộng và nâng cao quy mô doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo đảm tăng trưởng bền vững trong 10 năm tới.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng chúc mừng những kết quả toàn diện của thành phố Quảng Ninh trong thời gian qua. Bộ trưởng đánh giá, thành phố luôn đi đầu cả nước từ tăng trưởng kinh tế đến thu ngân sách nhà nước; đồng thời là một trong những địa phương tiêu biểu thực hiện chính sách về an sinh xã hội, chủ động triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống nhân dân, như tiến tới đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt. Bộ trưởng khẳng định, bên cạnh phát triển kinh tế, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.