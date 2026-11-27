Chặng đường phát triển mới đặt ra những yêu cầu cao hơn

Phát biểu đáp từ tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian đến dự, phát biểu chỉ đạo và có những đánh giá, biểu dương, ghi nhận sâu sắc đối với những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu đáp từ sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, sự hiện diện, quan tâm và chỉ đạo toàn diện của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với ngành Chứng khoán, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán – một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính và nền kinh tế đất nước.

Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cùng các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán và thành viên thị trường đã luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam.

Trước những định hướng và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và những định hướng lớn của Thủ tướng.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển, song chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động

Đề cập đến vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn.

Điều này đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định cam kết của Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ và định hướng phát triển thị trường chứng khoán được Thủ tướng Chính phủ giao tại lễ kỷ niệm.

“Bộ Tài chính cam kết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thay mặt Bộ Tài chính và toàn ngành Chứng khoán, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn một lần nữa trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý đã luôn quan tâm, ủng hộ ngành Chứng khoán.

Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư để ngành Chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước./.