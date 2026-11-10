Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tập đoàn Chứng khoán Daiwa dành cho Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, cuộc làm việc là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm quốc tế của Daiwa, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Daiwa đối với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Tập đoàn đã tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về thị trường tài chính quốc tế; tổ chức các chương trình đào tạo, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Daiwa đã phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính hai nước.

Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Tập đoàn chứng khoán Daiwa. Ảnh: Vũ Oanh

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường tài chính quốc tế. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn, ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển thị trường vốn trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch, hiện đại, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và huy động hiệu quả các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành của các định chế tài chính có uy tín, kinh nghiệm quốc tế như Daiwa.

Bộ trưởng đề nghị Daiwa tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kết nối thị trường tài chính Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy thu hút các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ Nhật Bản và quốc tế vào Việt Nam. Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, hiện đại hóa thị trường vốn, nâng cao chất lượng quản trị thị trường; phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu đa dạng hóa các kênh huy động vốn quốc tế.

Đại diện Daiwa bày tỏ vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng và Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế và thị trường vốn của Việt Nam.

Theo Daiwa, mạng lưới khách hàng tổ chức toàn cầu của Tập đoàn có những đánh giá tích cực về tiềm năng tăng trưởng, sự ổn định kinh tế vĩ mô và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và kinh tế số.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác lâu dài tại Việt Nam, Daiwa khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính trong xúc tiến đầu tư, kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản và quốc tế nhằm thu hút dòng vốn dài hạn, chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng quản trị và huy động vốn trên thị trường quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản.