Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bảng giá bán lẻ xăng, dầu niêm yết tại một cây xăng Mobil ở bang Virginia (Mỹ), ngày 4/10/2026. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Ông Wright nói trong chương trình “Face the Nation with Margaret Brennan” của đài CBS News (Mỹ) rằng Tổng thống Trump biết điều đó sẽ khiến giá năng lượng tăng trong ngắn hạn, nhưng nói rằng ông phải làm điều đúng đắn.

Trong những tháng gần đây, người Mỹ đã cảm nhận sức ép tài chính do giá xăng và dầu diesel tăng vọt. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump chỉ ra mối đe dọa tiềm tàng mà một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể gây ra, cũng như việc điều này có thể trở thành mối đe dọa lâu dài đối với giá năng lượng.

Ông Wright bày tỏ tin tưởng rằng giá sẽ giảm, đồng thời chỉ ra nguồn cung ngày càng tăng đi qua Eo biển Hormuz, sản lượng xăng của Mỹ, mùa lái xe mùa Hè đang chậm lại, cùng nhiều yếu tố khác. Khi được hỏi liệu ông có kỳ vọng giá sẽ giảm trong 4 tuần tới hay không, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chuẩn bị đối mặt với môi trường khó khăn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Wright trả lời: “Chắc chắn.”

Tiếp nhiên liệu cho ô tô tại một cây xăng ở bang Virginia (Mỹ), ngày 4/10/2026. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Giá dầu diesel đã tăng vọt lên trên 6,5 USD/gallon trong những tuần gần đây, gây sức ép lên nông dân, những người phụ thuộc vào dầu diesel để vận hành máy móc nông nghiệp, cũng như các ngành từ các công ty xây dựng đến các ngân hàng thực phẩm, vốn phụ thuộc vào dầu diesel để cung cấp nhiên liệu cho phương tiện và xe tải giao hàng. Ông Wright lưu ý rằng giá dầu diesel đã giảm hơn xu trong những ngày gần đây, đồng thời cho biết ông kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Ông Wright không đưa ra bình luận về các kế hoạch của tổng thống và việc liệu tình hình có leo thang về mặt quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không. Tuy nhiên, ông cho biết, Tổng thống Trump “luôn lập kế hoạch cho các tình huống có thể phát sinh và luôn đàm phán,” đồng thời cả kênh ngoại giao và quân sự vẫn đang được duy trì.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết, việc đạt được thỏa thuận với các nước Nhóm G7 vào tuần trước về việc giải phóng 100 triệu thùng nhiên liệu trong 4 tháng là một “thỏa thuận lớn”. Ông gọi đây là điều “hợp lý” và cho rằng thỏa thuận sẽ khiến giá dầu diesel tại Mỹ và trên toàn thế giới giảm trong suốt mùa Đông.

Khi được hỏi liệu tổng thống có loại trừ khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel hay không, ông Wright cho biết Tổng thống Trump “mỗi ngày” đều “đưa ra các ý tưởng”, và tổng thống vẫn đang tham gia vào các cuộc thảo luận.