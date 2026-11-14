Bộ trưởng Mỹ nói nguyên nhân cấm bay toàn quốc, hơn 14.000 chuyến bị ảnh hưởng

Passengers wait at San Francisco International Airport during a nationwide ground stop for all departing flights on Nov. 13, 2026.Hành khách đứng chờ tại sân bay quốc tế San Francisco sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm bay tạm thời trên toàn quốc, ngày 13/11. Ảnh: Anadolu

Tối ngày 13/11 (giờ địa phương), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bay tạm thời trên phạm vi toàn quốc, sau nhiều giờ hệ thống không lưu bị gián đoạn vì sự cố kỹ thuật.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết không phận Mỹ đã được mở cửa trở lại vào lúc 20h15 (giờ bờ Đông nước Mỹ). Tuy nhiên, ông lưu ý hoạt động khai thác sẽ phục hồi từ từ và hành khách có mặt tại sân bay cần chủ động kiểm tra trực tiếp lịch trình với các hãng hàng không.

Trước đó, vào khoảng 16h15 chiều ngày 13/11, FAA đã ban hành lệnh dừng cất cánh đối với toàn bộ các chuyến bay khởi hành tại các sân bay trên khắp nước Mỹ do "những tình huống đặc biệt và vì lý do an toàn", sau khi ghi nhận trục trặc thông tin liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ 22 trung tâm kiểm soát không lưu đường dài trên cả nước.

Lý giải nguyên nhân vụ việc, Bộ trưởng Sean Duffy cho biết sự cố bắt nguồn từ hạ tầng kiểm soát không lưu quá lạc hậu khiến các bộ định tuyến (router) bị quá tải dữ liệu: "Chúng ta đang vận hành một hệ thống kiểm soát không lưu vô cùng cũ kỹ. Các bộ định tuyến thực sự đã bị quá tải dữ liệu và bắt đầu trả về những thông số thiếu nhất quán. Chính vì lý do đó, chúng tôi buộc phải tạm ngắt hệ thống để đảm bảo an toàn".

Theo nhiều nguồn tin của CBS News, một bản cập nhật đối với mạng lưới viễn thông riêng kết nối hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ (do tập đoàn L3Harris vận hành) đã khiến hệ thống tự khởi động lại, dẫn đến sập mạng và mất kết nối diện rộng.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin khẳng định nhà chức trách chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào nước Mỹ, mà đơn thuần là một sự cố gián đoạn viễn thông nội bộ của FAA.

Ông trấn an thân nhân hành khách rằng toàn bộ các máy bay đang ở trên không đều được điều phối hạ cánh an toàn.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24, tại thời điểm lệnh cấm bay được ban hành, có khoảng 3.100 máy bay đang hoạt động trên bầu trời hướng tới các sân bay Mỹ. Toàn bộ các chuyến bay đang bay lẫn các chuyến bay quốc tế đến Mỹ đều được xử lý linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể, trong khi một số chuyến bay quốc tế khởi hành từ bờ Đông hoặc khu vực vịnh Mexico vẫn được phép cất cánh theo các hành lang an toàn.

Sự cố chiều tối ngày 13/11 đã gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tại hàng loạt đầu mối hàng không lớn của Mỹ như Chicago O'Hare, Newark Liberty (New Jersey), Houston-Bush, Boston, Atlanta, Miami, Los Angeles và Washington D.C. Theo thống kê từ trang dữ liệu FlightAware, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 10.000 chuyến bay bị hoãn và hơn 4.000 chuyến bay bị hủy bỏ.

Ông Robert Sumwalt, cựu Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), nhận định sự việc lần này là "hoàn toàn chưa từng có" về mức độ gián đoạn kỹ thuật: "Tôi từng là phi công thương mại suốt 24 năm và đã bay vào ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9 - đó là lần cuối cùng một lệnh cấm bay toàn quốc quy mô lớn được ban hành, bên cạnh một sự cố kéo dài vài giờ vào tháng 1/2023. Thật khó tin điều này lại xảy ra trong thời đại ngày nay".

(Theo CBS News, Insider)