Bộ trưởng Lương Tam Quang trình Quốc hội 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thừa ủy nhiệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày tóm tắt tờ trình về các dự án luật.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tóm tắt tờ trình về các dự án luật, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng các dự án luật nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực nêu trên; đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công an chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu

Về dự án Luật An ninh dữ liệu, theo Bộ trưởng, dự thảo luật gồm 6 chương, 29 điều, quy định nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nội dung quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có hoạt động xử lý dữ liệu thuộc quyền tài phán của Việt Nam hoặc có hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu của Việt Nam.

Dự thảo luật quy định 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu; quy định trách nhiệm bảo vệ an ninh dữ liệu đối với hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu quốc gia trọng yếu, hệ thống vật lý - số, hoạt động xử lý dữ liệu quy mô lớn và chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ dữ liệu. Đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dự thảo luật yêu cầu kiểm soát nguồn gốc, bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu huấn luyện và dữ liệu dẫn xuất; phòng, chống hành vi đầu độc dữ liệu, trích xuất dữ liệu trái phép; bảo đảm con người có khả năng can thiệp, kiểm soát đối với hoạt động ra quyết định tự động theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng quy định Bộ Công an chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu; Bộ Quốc phòng quản lý đối với dữ liệu, hệ thống thông tin quân sự; hệ thống thông tin cơ yếu do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý. Lực lượng bảo vệ an ninh dữ liệu được bố trí trên cơ sở tổ chức, biên chế hiện có, không hình thành tổ chức, bộ máy mới.

Ba nhóm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật trình Quốc hội gồm 41 điều, được chia thành 7 chương, quy định về nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định, thẩm quyền xác định, biện pháp bảo vệ, lực lượng bảo vệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; quản lý công trình an ninh, khu an ninh; chính sách trong hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đồng thời, quy định loại trừ việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự theo quy định của Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Dự thảo luật quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm: Nhóm 1: Công trình trọng điểm về an ninh quốc gia là các công trình thuộc khu vực trọng yếu theo quy định của pháp luật về cảnh vệ; Nhóm 2: Công trình an ninh, khu an ninh là công trình, khu vực do lực lượng Công an nhân dân quản lý, sử dụng phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình an ninh và khu an ninh phân thành 3 loại; Nhóm 3: Công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia là công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, địa phương, trừ các công trình do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành 3 loại.

Đồng thời, dự thảo phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào Danh mục công trình liên quan đến an ninh quốc gia cho Thủ tướng Chính phủ (đối với công trình loại 1), Bộ trưởng Bộ Công an (đối với công trình loại II), Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với công trình loại III).

Quang cảnh Hội trường.

Nghiêm cấm sử dụng sinh trắc giả, gian lận công nghệ để giả mạo danh tính điện tử

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, gồm 8 chương với 46 điều, quy định về định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Dự thảo luật xác định 5 nhóm đối tượng định danh và xác thực điện tử: (i) cơ quan, tổ chức, cá nhân; (ii) sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; (iii) cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; (iv) sự kiện, giao dịch, hành vi; (v) địa điểm và không gian; giao Chính phủ quy định việc định danh, xác thực điện tử đối với đối tượng thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu.

Quy định nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có; nghiêm cấm sử dụng sinh trắc giả, hình ảnh giả tạo bằng công nghệ hoặc gian lận công nghệ khác để tạo lập, giả mạo danh tính điện tử; quy định chế độ ghi nhận, lưu vết, truy vết và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình định danh, xác thực điện tử.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ và PCCC

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN&CCHT; Luật PCCC&CNCH gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại hai dự án luật.

Cụ thể, phân cấp thẩm quyền thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; phân cấp cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện toàn diện nội dung này.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng bãi bỏ một số thủ tục.

Hoàn thiện quy định về xử lý VPHC trên môi trường điện tử

Đối với dự án Luật Xử lý VPHC (sửa đổi), Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, dự thảo luật quy định về xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý hành chính, gồm 6 chương, 128 điều. Trong đó, dự thảo luật nâng thời hiệu xử phạt lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt VPHC lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức; quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật mức tiền phạt tối đa trong từng lĩnh vực, trong đó, nâng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung về đối tượng bị xử lý VPHC, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi VPHC.

Cạnh đó, dự thảo luật quy định cụ thể, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy trình xử phạt; cắt giảm một số thủ tục xử phạt không cần thiết; hoàn thiện quy định về xử lý VPHC trên môi trường điện tử; cho phép xử phạt không lập biên bản đối với trường hợp VPHC được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.