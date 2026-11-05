Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Hưng Yên

Chiều 5/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại tỉnh Hưng Yên.

Dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho đảng viên; là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp của đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biểu tượng cao quý về sự kiên trung, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên với Đảng.

Đợt tặng Huy hiệu Đảng 7/11/2026 này, toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 3.753 đảng viên (trên tổng số hơn 185 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh) được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 18 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 5 đồng chí đảng viên lão thành của tỉnh Hưng Yên. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao quà tặng các đảng viên được nhận Huy hiệu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: 80 năm tuổi Đảng là một dấu mốc đặc biệt, rất đáng trân trọng trong cuộc đời của người đảng viên. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà các đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.

“Đảng ta luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Những thành quả mà chúng ta có được hôm nay là kết tinh công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay” – Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Phạm Quang Ngọc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành dịp này đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, các đồng chí với bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bằng kinh nghiệm, uy tín và tình cảm của mình, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với quê hương, đất nước; cùng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh.

Đối với các đồng chí đảng viên vì tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự Lễ trao tặng hôm nay, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tổ chức trao tặng tại gia đình các đồng chí Đảng viên đảm bảo trang trọng thể hiện sự tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành, các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng; thường xuyên lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương…