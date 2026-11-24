Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 - ngày 21/11/2026, là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn. Về lập pháp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, cùng 01 nghị quyết về kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 05 dự án luật để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…

Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các cử tri đã trình bày ý kiến, kiến nghị về các vấn đề Nhân dân quan tâm như lĩnh vực y tế và ứng dụng khoa học công nghệ cao phục vụ đời sống; băn khoăn và kiến nghị về việc áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 05 bậc; về phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm đầu ra cho nông sản; vấn đề bảo tồn di tích và nâng cao hiệu quả khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua 07 dự án luật quan trọng: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật nêu trên đã được xây dựng song song với quá trình được Quốc hội xem xét thông qua các luật tại Kỳ họp thứ 2, rất mong cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin thêm về tình hình an ninh, trật tự, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Riêng đối với Hưng Yên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, tỉnh đã xây dựng, duy trì 62/104 xã, phường không ma túy, đạt 59,6%, là tỷ lệ cao nhất cả nước, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tích hợp các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số 113 dùng chung, đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố. Đây là công tác hết sức ý nghĩa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi gặp sự cố về an ninh, cháy nổ hay cấp cứu cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Đối với các ý kiến cử tri xã Lương Bằng hôm nay, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của bà con.

Với kiến nghị liên quan đến ứng dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đây là lĩnh vực y học mới, trong đó liệu pháp tế bào gốc đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược; Bộ Y tế được giao chủ trì làm chủ công nghệ sản xuất và ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh mãn tính giai đoạn 2026 - 2030. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đầy đủ kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý đến các cử tri, đến nay Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ làm đẹp, “trẻ hóa” từ tế bào gốc người, tất cả các quảng cáo “chữa bách bệnh” cần hết sức cảnh giác. Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với ngành y tế xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, dịch vụ y tế không phép theo đúng quy định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên.

Về kiến nghị liên quan đến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 05 bậc, Bộ trưởng cho biết, quá trình xây dựng Quyết định số 2892 ngày 31/10/2026 quy định vấn đề này, Bộ Công thương đã rà soát. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Công Thương đánh giá tác động sau khi áp dụng, công khai cơ sở tính giá. Trước mắt, Công ty Điện lực Hưng Yên cần hướng dẫn việc kê khai định mức theo số nhân khẩu, cung cấp công cụ tra cứu, cảnh báo sản lượng tiêu thụ, ghi hóa đơn rõ ràng và kiểm tra công tơ công khai khi người dân có yêu cầu.

Về kiến nghị liên quan sản xuất nông nghiệp, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định; đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với ngành nông nghiệp, quản lý thị trường triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bà con khi phát hiện vật tư nghi giả, kém chất lượng cần giữ lại bao bì, hóa đơn và báo ngay cho Công an xã để giải quyết…

Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm việc theo tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm vì dân, kết quả phải thực chất; theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo lại kết quả với các cử tri tại kỳ tiếp xúc sau.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng 04 xã: Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp và Lương Bằng để phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.