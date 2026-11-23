Chiều 23/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri xã Lương Bằng sau bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri xã Lương Bằng sau bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội là Ủy viên chuyên trách tại các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh.

Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cử tri tham dự hội nghị.

Các đại biểu cử tri tham dự hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt chương trình đề ra tại đầu Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, cùng 1 nghị quyết về kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu trong nhiệm kỳ; đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…

Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI mà các đại biểu Quốc hội thông tin; đồng thời cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội và Chính phủ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế và ứng dụng khoa học công nghệ cao phục vụ đời sống nhân dân; việc áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt; phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và việc quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; công tác chuyển đổi số…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua 7 dự án luật quan trọng: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao 50 bộ máy tính dành tặng 4 xã.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi, trao quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao 50 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.

Ban Tổ chức trao quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật nêu trên đã được xây dựng song song với quá trình được Quốc hội xem xét thông qua các luật tại Kỳ họp thứ 2, mong cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin thêm về tình hình ANTT, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đến nay, tình hình ANTT trên cả nước tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Riêng đối với Hưng Yên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, tỉnh đã xây dựng, duy trì 62/104 xã, phường không ma túy, đạt 59,6%, là tỷ lệ cao nhất cả nước, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Vừa qua, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tích hợp các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số 113 dùng chung, đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố. Đây là công tác hết sức ý nghĩa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi gặp sự cố về an ninh, cháy nổ hay cấp cứu cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri xã Lương Bằng. Với kiến nghị liên quan đến ứng dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đây là lĩnh vực y học mới, trong đó liệu pháp tế bào gốc đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược; Bộ Y tế được giao chủ trì làm chủ công nghệ sản xuất và ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh mạn tính giai đoạn 2026 - 2030. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đầy đủ kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý đến các cử tri, đến nay Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ làm đẹp, “trẻ hóa” từ tế bào gốc người, tất cả các quảng cáo “chữa bách bệnh” cần hết sức cảnh giác. Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với ngành y tế xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, dịch vụ y tế không phép theo đúng quy định.

Về kiến nghị liên quan đến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, Bộ trưởng cho biết, quá trình xây dựng Quyết định số 2892 ngày 31/10/2026 quy định vấn đề này, Bộ Công Thương đã rà soát. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Công Thương đánh giá tác động sau khi áp dụng, công khai cơ sở tính giá. Trước mắt, Công ty Điện lực Hưng Yên cần hướng dẫn việc kê khai định mức theo số nhân khẩu, cung cấp công cụ tra cứu, cảnh báo sản lượng tiêu thụ, ghi hóa đơn rõ ràng và kiểm tra công tơ công khai khi người dân có yêu cầu…

Về kiến nghị liên quan sản xuất nông nghiệp, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định; đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp, quản lý thị trường triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bà con khi phát hiện vật tư nghi giả, kém chất lượng cần giữ lại bao bì, hóa đơn và báo ngay cho Công an xã để giải quyết…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đại biểu dự hội nghị.

Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục làm việc theo tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm vì dân, kết quả phải thực chất; theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo lại kết quả với các cử tri tại kỳ tiếp xúc sau.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng 4 xã: Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp và Lương Bằng để phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 50 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.