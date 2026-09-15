Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Mastercard

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò tiên phong và uy tín của tập đoàn Mastercard đối với việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, thanh toán điện tử và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Jon Meade Huntsman Jr., Phó Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược cùng Đoàn công tác của Tập đoàn Mastercard, Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những ưu tiên quan trọng; Bộ Công an luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc tế mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài, ổn định với các đối tác Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Mastercard đóng vai trò cầu nối giữa các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ với hệ thống công, tư của Việt Nam, trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng trong thúc đẩy chuyển đổi số và phòng, chống tội phạm mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Jon Meade Huntsman Jr. cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Jon Meade Huntsman Jr. trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy. Đại diện Mastercard bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an cũng như các bộ, ngành khác của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và đóng góp vào ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.