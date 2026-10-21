Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ ngày 18/8/2026, Bộ Công an mong muốn được kết nối tri thức giữa các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng một cộng đồng cùng chung tay phát triển đất nước.

Hiện tại, với cơ sở hạ tầng, những tiềm lực trong nước sẵn có, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các nhà khoa học, trí thức, các chuyên gia tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thuỵ Điển trở thành cầu nối công nghệ, cùng chung tay đóng góp tri thức, kinh nghiệm, cùng các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện 19-8, Bộ Công an trong việc hợp tác với các đối tác nhằm kết nối các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học trong lĩnh vực y sinh công nghệ cao. Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới Bệnh viện 19-8 tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.