Bộ trưởng Lương Tam Quang: Quyết liệt kéo giảm, tiến tới xóa bỏ 'tội phạm đường phố'

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội nghị.

Chuyển biến tích cực trong bảo đảm an ninh, trật tự

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 10-2026, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị khối Cảnh sát tăng cường hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nhận diện, tổ chức đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội giảm 4,33% so với tháng 9-2026. Cùng với đó, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực khi giảm trên cả ba tiêu chí; số vụ cháy, nổ giảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, hướng đến những chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương được triển khai theo yêu cầu đặt ra; đồng thời, hệ thống trường Văn hóa CAND được triển khai mở rộng, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và tạo nguồn nhân lực cho lực lượng.

Một điểm sáng trong công tác tháng 10 là các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế tiếp tục được triển khai quyết liệt. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ CAND đã tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, giúp đỡ những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Những việc làm thiết thực, nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, bồi đắp niềm tin và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an. (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn xã hội

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trong đó, tình trạng “tội phạm đường phố”, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ và công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là những nội dung được quan tâm trao đổi, đề xuất giải pháp xử lý.

Các ý kiến tại hội nghị góp phần làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Qua đó, tiếp tục khẳng định yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an là phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà toàn lực lượng CAND đạt được trong tháng 10-2026. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2026

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn nước rút của năm công tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã đề ra; kiên quyết không để công việc tồn đọng, chậm muộn, kéo dài sang năm 2027. Văn phòng Bộ được giao chủ trì, điều phối các đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm, bảo đảm việc đánh giá phản ánh đúng thực chất, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, từng lĩnh vực công tác; gắn kết quả với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị công việc, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 phải bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; xác định đúng, trúng mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu và quyết tâm thực hiện phương châm “Ba Nhất” của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Các mục tiêu, nhiệm vụ cần được cụ thể hóa theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ mục tiêu, rõ yêu cầu về kết quả có thể kiểm chứng. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đồng bộ và có sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là đối với các dự án luật, nghị quyết và chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì xây dựng hoặc phối hợp thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện; các đơn vị Cảnh sát tăng cường theo dõi, đôn đốc, triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm hoàn thành những chỉ tiêu pháp lệnh trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên, phấn đấu kéo giảm, tiến tới xóa bỏ loại tội phạm này. Để đạt mục tiêu, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa tuyên truyền, giáo dục với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc triển khai các biện pháp phải bảo đảm tính chủ động, liên tục, không để các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, tài sản của người dân.

Cùng với đó, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Công tác đấu tranh với những loại tội phạm có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm cũng phải được tập trung thực hiện, gắn với chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, bảo đảm giữ vững ANTT trong mọi tình huống.