Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với đại biểu Quốc hội thuộc khối Công an nhân dân dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, kỳ họp thứ 2, Bộ Công an chủ trì soạn thảo tám dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, liên quan nhiều lĩnh vực quan trọng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ trì soạn thảo chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 và phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan tội phạm không qua kết tội.

Đây là khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, quyền, lợi ích của người dân, đòi hỏi sự nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng.

Đối với các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp, Đại tướng yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là các dự án luật trong lĩnh vực hình sự; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đối với đại biểu Quốc hội khối Công an, Bộ trưởng yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong trao đổi, lan tỏa công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động tham gia thảo luận tại Tổ và Hội trường, phối hợp các đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; nghiên cứu, đề xuất các nội dung giám sát, chất vấn liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn tác phong tại nghị trường và khi tiếp xúc cử tri, xứng đáng với hình ảnh người Công an cách mạng “kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”.