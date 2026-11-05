Bộ trưởng Lương Tam Quang giải trình các ý kiến góp ý của ĐBQH về một số dự án Luật

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và những nội dung có liên quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc.

Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra, công tác nghiệm thu về PCCC, Bộ trưởng nhấn mạnh, kể từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ. Việc kiểm soát, bảo đảm an toàn PCCC và trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm đã được bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện.

Quang cảnh phiên họp

Cụ thể, về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông đưa vào khai thác sử dụng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông, tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào hoạt động…

Về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông vi phạm về PCCC, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự hiện nay đã quy định về chế tài xử lý.

Sau khi Quốc hội thông qua luật này và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình trong kỳ họp này, Bộ Công an sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về PCCC, nghiệm thu về PCCC không đúng quy định, không đúng với thiết kế về PCCC đã được thẩm định theo hướng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội về các dự án Luật

Tăng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm về PCCC, đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm như buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn; buộc thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; buộc thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm định; buộc tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số; niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc một phần công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông.

Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, theo Bộ trưởng Bộ Công an, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và việc quản lý, xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các ĐBQH tại Hội trường

Do đó, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để bảo đảm phục vụ công tác quản lý, truy xuất, hậu kiểm, xử lý vi phạm đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo luật đã quy định việc kê khai thông tin đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ trước khi lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết. “Đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm sau này”-Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

3 nhóm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Chính phủ đề xuất quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm.

Trong đó, khái niệm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm 2 thành tố, thành tố thứ nhất là công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng có vai trò đặc biệt quan trọng, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn;

Thành tố thứ hai là nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của nhà nước.

Đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, dự thảo luật phân thành 3 loại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp

Về các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong phạm vi bảo vệ công trình, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, các quy định của dự thảo luật về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh chỉ áp dụng riêng đối với công trình an ninh, khu an ninh. Đây là các công trình do lực lượng Công an nhân dân trực tiếp quản lý và sử dụng, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân tại phạm vi bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh đã xác định rõ việc cấm các hành vi cụ thể tại khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ của công trình. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ cho phép tiến hành các hoạt động bị cấm này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Chính phủ sẽ có quy định trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ngoại lệ này.

Chính phủ cũng quy định chi tiết về lực lượng bảo vệ công trình, quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ công trình, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình của các bộ, ngành, UBND các cấp. “Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật, trong đó có đề xuất quy định cụ thể các nội dung này”-Đại tướng Lương Tam Quang thông tin.