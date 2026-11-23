Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua 7 dự án luật quan trọng: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Bộ trưởng nhấn mạnh, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật nêu trên đã được xây dựng song song với quá trình được Quốc hội xem xét thông qua các luật tại Kỳ họp thứ 2, rất mong cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Các cử trị tại Hội nghị

Thông tin thêm về tình hình an ninh, trật tự, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Riêng đối với Hưng Yên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, tỉnh đã xây dựng, duy trì 62/104 xã, phường không ma túy, đạt 59,6%, là tỷ lệ cao nhất cả nước, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tích hợp các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số 113 dùng chung, đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố. Đây là công tác hết sức ý nghĩa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi gặp sự cố về an ninh, cháy nổ hay cấp cứu cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Đối với các ý kiến cử tri xã Lương Bằng hôm nay, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của bà con.

Với kiến nghị liên quan đến ứng dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đây là lĩnh vực y học mới, trong đó liệu pháp tế bào gốc đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược; Bộ Y tế được giao chủ trì làm chủ công nghệ sản xuất và ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh mãn tính giai đoạn 2026 - 2030. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đầy đủ kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý đến các cử tri, đến nay Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ làm đẹp, “trẻ hóa” từ tế bào gốc người, tất cả các quảng cáo “chữa bách bệnh” cần hết sức cảnh giác. Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với ngành y tế xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, dịch vụ y tế không phép theo đúng quy định.

Về kiến nghị liên quan đến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, Bộ trưởng cho biết, quá trình xây dựng Quyết định số 2892 ngày 31.10.2026 quy định vấn đề này, Bộ Công thương đã rà soát. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Công Thương đánh giá tác động sau khi áp dụng, công khai cơ sở tính giá. Trước mắt, Công ty Điện lực Hưng Yên cần hướng dẫn việc kê khai định mức theo số nhân khẩu, cung cấp công cụ tra cứu, cảnh báo sản lượng tiêu thụ, ghi hóa đơn rõ ràng và kiểm tra công tơ công khai khi người dân có yêu cầu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao 50 bộ máy tính dành tặng 4 xã: Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp và Lương Bằng để phục vụ cho công tác chuyển đổi số

Về kiến nghị liên quan sản xuất nông nghiệp, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định; đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với ngành nông nghiệp, quản lý thị trường triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bà con khi phát hiện vật tư nghi giả, kém chất lượng cần giữ lại bao bì, hóa đơn và báo ngay cho Công an xã để giải quyết…

Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm việc theo tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm vì dân, kết quả phải thực chất; theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo lại kết quả với các cử tri tại kỳ tiếp xúc sau.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng 4 xã: Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp và Lương Bằng để phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Bằng.