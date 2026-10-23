Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner.

Hai Bên bày tỏ vui mừng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - EU, hợp tác thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chính trị, cùng ứng phó với các thách thức vì hòa bình, ổn định và lợi ích an ninh quốc gia của mỗi Bên.

Toàn cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner.

Để phát huy và nâng cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật trong thời gian tới, hai Bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, rửa tiền, tổ chức đưa người di cư trái phép, mua bán người, khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; phối hợp hiệu quả trong điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế trong khuôn khổ kênh hợp tác INTERPOL, EUROPOL; tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ an ninh mạng, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống khủng bố…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc gặp.

Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner phát biểu tại cuộc gặp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng mời Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp, nhằm trao đổi các nội dung hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai Bên.

Cao ủy châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; phòng, chống di cư trái phép và hạ tầng viễn thông trọng yếu.