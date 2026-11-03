Bộ trưởng Lương Tam Quang: Công an Hà Nội chuyển mạnh tư duy từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa

Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Về phía Công an thành phố có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến đến trụ sở công an 126 xã, phường với 1.450 đại biểu tham dự.

Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, 10 tháng năm 2026, Công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời chủ động tham mưu, tham gia giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Trong công tác tham mưu, Công an thành phố đã tham gia tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; chủ trì tham mưu giải quyết 2/5 điểm nghẽn của thành phố là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Công an thành phố cũng phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, tham mưu triển khai dự án camera AI, các ứng dụng phục vụ nhân dân và xây dựng đô thị Hà Nội thông minh.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả tích cực. Công an thành phố bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 2.895 lượt kỳ cuộc, sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, Công an thành phố kiến nghị 5 nhóm vấn đề, trong đó có 4 nhóm kiến nghị Bộ Công an và 1 nhóm kiến nghị lãnh đạo thành phố. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, Công an thành phố đề nghị Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện các bước đã được tổng kết.

Cụ thể, công khai quy hoạch dự án; minh bạch chế độ, chính sách và phương án tái định cư; tổ chức lấy ý kiến người dân công khai; bố trí sớm kinh phí để chi trả ngay khi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Qua đó, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc trực tuyến tại các điểm cầu. Ảnh: Quang Thái

Về đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an thành phố đề xuất tăng cường phối hợp phát hiện sớm tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm; nghiên cứu chế tài xử lý nghiêm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Đồng thời, đề nghị tăng cường quản lý, ngăn chặn SIM rác, định danh thuê bao điện thoại và tài khoản mạng xã hội, nhất là các nền tảng bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Thủ đô không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường an ninh, minh bạch, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Đánh giá kết quả công tác thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận lực lượng Công an Thủ đô đã duy trì nhịp độ công tác cao, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường an toàn, kỷ cương, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội bình yên, ổn định, hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế. Đáng chú ý, lực lượng Công an thành phố từng bước chuyển tư duy từ bảo đảm an ninh, trật tự thuần túy sang chủ động bảo vệ an ninh, đồng hành và kiến tạo điều kiện cho phát triển.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an Hà Nội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn, triển khai các công trình giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ hai, phát huy vai trò tham mưu chiến lược, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương và thành phố. Chủ động xây dựng phương án bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế mới nổi; tham mưu giải quyết căn cơ 5 điểm nghẽn của thành phố.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba, thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô trong mọi tình huống. Công an thành phố phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động dự báo, phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp.

Thứ tư, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; tập trung tham mưu xây dựng Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”. Quá trình triển khai cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân; xác định rõ kiến trúc tổng thể, nền tảng dữ liệu, cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu xây dựng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại trước năm 2030. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

“Hiệu quả công tác cần phải được đo bằng kết quả thực tế, bằng sự bình yên của Thủ đô, sự thuận lợi của môi trường đầu tư, kinh doanh và sự hài lòng, tin tưởng của người dân”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả Công an thành phố Hà Nội đạt được từ đầu năm 2026 đến nay; đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là phòng ngừa tội phạm và giải quyết những vấn đề phức tạp từ thực tiễn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Thái

Qua kết quả kiểm tra, giám sát và theo dõi công tác, Bộ trưởng đánh giá từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Hà Nội có những chuyển biến mạnh mẽ, bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và thành phố. Nhiều cách làm mới, sáng tạo được triển khai với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điểm nổi bật là các mặt công tác ngày càng thực chất, gắn với yêu cầu về kết quả cụ thể, đo đếm được; vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, tư duy công tác an ninh, trật tự chuyển từ xử lý tình hình sang chủ động đi trước một bước, chú trọng chất lượng tổ chức thực hiện và sản phẩm cụ thể. Công tác Công an kiến tạo, phát triển được triển khai rõ nét, nhất là việc tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, tập trung vào ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và bảo đảm an ninh, trật tự tại các chương trình, dự án, công trình trọng điểm.

Cùng với đó, công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động, hiệu quả hơn; tư duy xử lý vụ việc từng bước chuyển sang quản trị rủi ro, nâng cao năng lực phòng ngừa và sức chống chịu. Trong chuyển đổi số, lực lượng vừa tập trung bảo vệ an ninh mạng, vừa tham mưu xây dựng năng lực, hạ tầng an ninh mạng lâu dài, tạo nền tảng bảo vệ an ninh số của hệ thống chính trị.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu; công tác xử lý các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, truy nã và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm có chuyển biến. Công an thành phố điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn về vệ sinh, an toàn thực phẩm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bộ trưởng cho biết đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về kết quả bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông của Hà Nội.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý địa bàn, đối tượng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phát huy vai trò công an cơ sở trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Bộ trưởng đề nghị Công an thành phố Hà Nội phát huy tốt hơn vai trò của cảnh sát khu vực trong quản lý đối tượng, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, thuyết phục, kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, tiết kiệm thời gian, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Đồng thời, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể. Bộ trưởng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của ngành mà còn phải đánh giá rõ những đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong bối cảnh Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, Công an thành phố cần đóng góp tích cực hơn trong tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm an ninh, trật tự khi triển khai các dự án trọng điểm; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, thúc đẩy đối ngoại, thu hút nguồn lực hợp tác phát triển và chủ động bảo đảm an ninh từ xa.

Cùng với đó là thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng đề nghị Công an Thủ đô làm tốt công tác tham mưu, điều phối, góp phần đưa kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Hà Nội trở thành điểm sáng của cả nước.

Công an thành phố cần nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực; tranh thủ ý kiến chuyên gia, đánh giá thực tiễn để tham mưu xác định các sản phẩm phù hợp. Trọng tâm là ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào tăng trưởng; thúc đẩy chuyển đổi số, đôn đốc hoàn thành các cơ sở dữ liệu, cắt giảm thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố; khẳng định đây là những định hướng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Công an thành phố sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2027, công an cơ sở đạt mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trước năm 2028, toàn lực lượng Công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.