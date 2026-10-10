Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia, Vương quốc Campuchia đánh giá cao chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; cùng với đó quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngài Neth Savoeun mong muốn, thời gian tới hai bên thúc đẩy hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia Neth Savoeun.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn ngài Neth Savoeun đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; tin tưởng rằng, với quyết tâm của Chính phủ Campuchia, thời gian tới Campuchia sẽ gặt hái được thành công hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, lãnh đạo hai Bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời phối hợp chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào xã giao Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia Neth Savoeun. Ảnh: Trí Trung

Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia Neth Savoeun, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trí Trung

Để quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn đào tạo giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.