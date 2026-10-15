Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: “Trong thì quản trị, ngoài thì thị trường” để vươn ra toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, trong không khí tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp chủ trì, điều hành đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.

“Trong thì quản trị, ngoài thì thị trường”

Đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đại biểu Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem, cho biết doanh nghiệp đang khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dung dịch xử lý khí thải, hoạt động trong sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu.

Trong quá trình khởi nghiệp và phát triển thị trường, doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực, tham gia hỗ trợ thêm cho người lao động và đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đại biểu Nguyễn Bá Thái đặt vấn đề doanh nghiệp trẻ cần nâng cao những năng lực nào và Bộ Công Thương có những giải pháp gì về thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi, tiêu chuẩn để giúp doanh nghiệp trẻ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại biểu Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem (doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 3 năm liên tiếp) đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trao đổi với đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao khát vọng của doanh nghiệp trẻ trong việc đưa các sản phẩm, thương hiệu Việt Nam tham gia thị trường toàn cầu, đặc biệt là các chuỗi giá trị của thế giới.

Theo Bộ trưởng, để đạt mục tiêu này cần nhìn từ hai phía: doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì để nâng cao năng lực và cơ quan quản lý nhà nước cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường toàn cầu.

Về phía doanh nghiệp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng cần chuẩn bị hai năng lực rất quan trọng là “trong thì quản trị, ngoài thì thị trường” để có thể vươn ra thị trường toàn cầu.

Trước hết, doanh nghiệp cần hoạch định một chiến lược vươn ra thị trường toàn cầu với mục tiêu, định hướng rõ ràng. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng chỉ ra 4 năng lực chính cần tập trung nâng cao để tham gia, hội nhập vào thị trường toàn cầu.

Một là, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới tư duy quản trị và chuẩn bị nhân sự đủ tầm để tham gia thị trường toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp cần có tư duy quản trị theo chuỗi giá trị, theo hệ sinh thái đa tầng và toàn cầu. Đồng thời, doanh nghiệp phải chuẩn bị nhân sự để nâng cao năng lực tham gia toàn cầu, khả năng kết nối các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và năng lực đàm phán quốc tế.

"Chúng ta phải làm quen với tư duy quản trị Compliance, tức là tuân thủ, đặc biệt là tôn trọng về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền tác giả", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hai là, chuẩn hóa các giá trị, sản phẩm, tiêu chuẩn hóa sản phẩm thương mại, dịch vụ và đáp ứng các chứng chỉ quốc tế.

Bộ trưởng dẫn ví dụ các chứng chỉ như ISO 9001; ISO 27001 đối với các sản phẩm về công nghệ, trí tuệ nhân tạo; ISO 22000 đối với các sản phẩm nông nghiệp, nông sản.

Dẫn lời của Napoleon Bonaparte, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định: Không có chiến thắng nào đúng theo kế hoạch, đúng theo chiến lược, nhưng cũng không có chiến thắng nào lại không dựa vào một chiến lược, một kế hoạch. Đây là điều kiện vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ba là, chuẩn bị năng lực chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng thương mại của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp cần ứng dụng các công cụ quản trị như ERP, CRM để có thể tham gia vào các chuỗi giá trị; thường xuyên xuất hiện và đưa các sản phẩm có thương hiệu lên những nền tảng như Amazon, Alibaba, Shopee, TikTok.

Bốn là, chú trọng xây dựng thương hiệu và định vị giá trị sản phẩm, đặc biệt là năng lực tạo ra các sản phẩm có sự khác biệt.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc sản phẩm có giá trị tương đương nhưng với chi phí thấp hơn thông qua đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm cạnh tranh theo mô hình “đại dương xanh”.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chú trọng bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền trước khi tham gia thị trường để bảo vệ sản phẩm của mình.

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường toàn cầu

Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Bộ xác định cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ hệ thống cơ chế, chính sách và các chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng Luật Thương mại điện tử và Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ cũng đang chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi 4 luật gồm Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, thời gian tới, Bộ sẽ trình Quốc hội Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm giúp doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, có cơ chế kiểm soát rủi ro khi tham gia các thị trường mới; đồng thời trình Chính phủ các chiến lược về thị trường nước ngoài, xuất khẩu.

Thứ hai, tập trung mở cửa và hội nhập thị trường, ký kết các hiệp định thương mại tự do mới và khai thác tối đa lợi thế của các hiệp định này. Bộ trưởng cho biết Bộ Công Thương đã hình thành nền tảng về quản trị thị trường nước ngoài và các FTA trên website của Bộ để doanh nghiệp có thể truy cập, nắm bắt thêm thông tin.

Thứ ba, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ xây dựng các chương trình, chiến lược xúc tiến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hệ thống thương vụ tại 63 nước; đồng thời xây dựng thương hiệu quốc gia và tập trung triển khai Chương trình Go Global cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ tư, triển khai các chính sách về phòng vệ thương mại nhằm giúp doanh nghiệp cảnh báo sớm nguy cơ khi tham gia thị trường nước ngoài, cũng như kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.