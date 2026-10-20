Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật lĩnh vực Công Thương

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Báo Công Thương xin giới thiệu toàn văn phần trình bày của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng:

Kính thưa các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội - chủ trì phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở 3 định hướng cốt lõi, bao gồm: thứ nhất, phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện; thứ hai là tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; thứ ba, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ nhất, về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm xây dựng dự án Luật

Về cơ sở chính trị, dự án Luật thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Quochoi.vn

Về cơ sở pháp lý, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 190/2025/QH15 của Quốc hội và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 119/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về cơ sở thực tiễn, tại dự thảo Luật, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; phân cấp, phân quyền 10 nội dung; tháo gỡ, 31 nội dung đang vướng mắc, nhất là các yêu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Thứ hai, về quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, dự án Luật đã được thể hiện đầy đủ, thực hiện theo quy trình, quy định đã được Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra, đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết luận. Chính phủ đã chủ động tiếp thu 21/22 ý kiến kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 39/45 nhóm ý kiến thẩm tra. Các nội dung báo cáo làm rõ thêm đều đã có giải trình bằng văn bản.

Thứ ba, về nội dung dự thảo Luật: Dự thảo Luật bao gồm có 6 Điều (trong đó có 4 điều sửa luật, 1 điều về hiệu lực và 1 điều về chuyển tiếp.

Đối với Luật Thương mại, dự thảo Luật bãi bỏ 3 nhóm điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 4 thủ tục hành chính; phân cấp 1 thủ tục; sửa đổi 3 nội dung chồng chéo

Đối với Luật Cạnh tranh, dự thảo Luật đơn giản hóa 2 thủ tục theo phương thức điện tử; hoàn thiện 3 nội dung hướng đến hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, dự thảo Luật bãi bỏ 2 thủ tục; đơn giản hóa 9 thủ tục; phân cấp 5 nội dung và hoàn thiện 4 nội dung cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Quốc hội nghe tờ trình tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo Luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung quy định để bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự án Luật nêu trên đã được xây dựng đúng quy trình, thủ tục theo luật định. Quá trình soạn thảo công khai minh bạch, không phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế. Chính phủ xin nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!