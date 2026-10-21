Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình của Chính phủ về 2 dự án luật
Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Nguồn hình: Quốc hội
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-truong-le-manh-hung-trinh-bay-to-trinh-cua-chinh-phu-ve-2-du-an-luat-477835.media