Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình của Chính phủ về 2 dự án luật

Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Cần Thơ thấp so với kịch bản đề ra, khả năng phục hồi nhu cầu vốn và hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp, người dân còn hạn chế. Trong khi đó, một số doanh nghiệp có dư nợ lớn đang thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh.